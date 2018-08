Prisión sin fianza para el acusado de matar a su mujer en Cabana de Bergantiños

El magistrado del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Carballo decretó ayer el ingreso en prisión y sin fianza del acusado de matar a su mujer en la parroquia de Canduas el municipio de Cabana de Bergantiños el pasado domingo.

El detenido accedió al edificio judicial a las 11.00 horas, cuando llegó del cuartel de la Guardia Civil de Carballo, y lo abandonó pasadas las 16.00 horas, en el mismo vehículo policial que lo transporta a prisión. Después de estar ante el juez especializado en violencia de género de Carballo, capital de la comarca de Bergantiños, este decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El supuesto asesino, nacido en 1962, se ha acogido a su derecho a no declarar y está investigado por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, que centrarán el desarrollo de la fase de instrucción del proceso penal. Instantes después de su acceso a la sede judicial, abandonaron el edificio los dos hijos de la pareja -un varón y una mujer- y el hermano de la víctima, que fue el primero en acudir en su auxilio el domingo. Los hijos, que estaban en el domicilio durante el incidente, acudieron citados como perjudicados, pero optaron por nombrar un abogado particular para el caso, por lo que su intervención quedó aplazada.

El suceso ocurrió el pasado domingo en Tras de Agra, en la parroquia de Canduas, donde supuestamente el marido de la mujer fallecida, nacida en 1968 y madre de dos hijos, le disparó tres veces con un revólver del que no tenía licencia. Fue una discusión familiar la que desencadenó lo sucedido y, a pesar de la pronta asistencia médica, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la vida de la fallecida, que murió poco después. Según informaron desde la delegación del Gobierno no había denuncias previas por malos tratos y la pareja estaba en trámites de iniciar el divorcio.

De este modo, Ana Belén Varela Ordóñez se convirtió en la víctima número veintiséis por violencia machista en lo que va de año en España, la tercera en Galicia. Nueve de las mujeres asesinadas este 2018 también se encontraban en trámites de ruptura mientras que veinte, al igual que ella, tampoco habían denunciado a sus asesinos.

Durante los días posteriores a su asesinato se sucedieron los mensajes de repulsa contra el crimen y las concentraciones en Galicia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los partidos gallegos condenaron lo ocurrido y abogaron por la unidad para lograr el fin de la violencia de género.