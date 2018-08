n Necesita un vehículo de bomberos para trasladarse al Hospital do Salnés

Las carencias materiales que padece Baltasar Ozores afectan incluso a su desplazamiento al Hospital do Salnés. El vilagarciano todavía recuerda como el pasado mes de enero, en un episodio muy crítico de salud, no pudo trasladarse al centro de Ande en una ambulancia puesto que ninguna de las disponibles podía acomodarle.

Por este motivo tuvo que ser un vehículo del servicio de bomberos de la base de Vilagarcía la que le trasladase para ser atendido.

Baltasar reconoce además que sigue encontrándose con el mismo problema cada vez que necesita desplazarse para una urgencia sanitaria. Este condicionante se ve aliviado por el servicio de atención hospitalaria a domicilio. Y es que el grado de obesidad del vilagarciano le ha producido llagas de un considerable tamaño, especialmente en sus piernas que necesitan de una atención periódica.

"El médico de cabecera me hace también las consultas en casa y no tengo más que decir que cosas buenas de la atención que recibo por este servicio, pero todas las dificultades aparecen cuando me veo obligado a trasladarme".