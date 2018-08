'A Revista' dará a coñecer unha nova edición do Castelo Conta de Culleredo

A Revista da Televisión de Galicia (TVG) viaxa hoxe ata Culleredo, onde se desenvolve unha nova edición do Castelo Conta, que mestura comedia con contos transmitidos de pais a fillos, xeración tras xeración. Marcos Pereiro, David Amor ou David Perdomo serán algún dos representantes do mundo da comedia, que fan do Castelo Conta referencia do humor galego. O magazine, nesta conexión en directo centrarase nos máis pequenos, na transmisión oral de contos para os máis novos. Ademais tamén experimentarán o teatro musical.

Outro dos contidos do espazo matinal da Televisión de Galicia será a Festa do Demo en Pontevedra, celebración que ten lugar nos días posteriores á Peregrina e en que o demo e o seu séquito dos arcos de San Bartolomeu saen a percorrer as rúas e prazas do centro histórico da cidade.

Acollemento familiar

No estudio, Sevi Martínez conversará sobre o programa de acollemento familiar coa técnica Laura Castiñeiras. E no apartado máis lúdico falará con Josi Lage, directora de Fetega, sobre a 29 edición do Festival de Teatro Galego que se desenvolve ata hoxe no Carballiño, e con Antonio Méndez, un dos organizadores da Festa do Viño do Condado de Tea, a segunda máis antiga de Galicia.

Coma cada xoves, o experto en cinema Moncho Lemos avanzará as longametraxes que estrean as carteleiras cinematográficas este venres.