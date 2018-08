El Papa se reunirá este fin de semana en Dublín con víctimas de abusos sexuales

El papa Francisco se reunirá con víctimas de abusos sexuales en su viaje a Dublín (Irlanda), hoy y mañana, donde participará en el Encuentro Mundial de la Familia, según reveló el portavoz del Vaticano, Greg Burke. "Lo importante para el Papa es escuchar", aseguró Burke en un briefing en el que explicó los detalles de la visita pontificia.

El Vaticano retrasó hasta el último momento el anuncio de este encuentro para respetar el anonimato y la intimidad de los participantes.

La agenda oficial de Francisco se completará con una oración por las víctimas durante su visita a la catedral de Dublín. Además, es muy probable que el Pontífice se refiera a este escándalo en alguno de los discursos previstos durante los dos días que permanecerá en la capital irlandesa.

Tras la revelación de la investigación del fiscal de Pensilvania que destapó abusos perpetrados por 300 sacerdotes y su encubrimiento por parte de la Iglesia católica de ese estado de EEUU, el Pontífice escribió esta una carta a todos los católicos para expresar "vergüenza" y "arrepentimiento".

"Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse", reseñó en la misiva.