'A Revista' da TVG estará hoxe na segunda xira dos Caneiros en Betanzos

A Revista Fin de Semana mesturarase esta xornada entre os asistentes á festa dos Caneiros de Betanzos. Esta cita ineludible para os veciños da zona desenvólvese nos arredores do río Mandeo, onde centos de persoas o percorren en barcas engalanadas para a ocasión.

Xa no estudio, conversarase con Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, sobre dismorfia snapchat, un novo trastorno, bautizado así por investigadores do Boston Medical Center, detectado entre os máis novos que queren ser como aparecen nas súas fotos retocadas. As persoas que o presentan obsesiónanse con parecerse ás súas imaxes retocadas con filtros e incluso acoden a profesionais estéticos para cambiar a súa apariencia.

Especial Festa da Istoria

Declarada de Interese Nacional, a da Istoria en Ribadavia é unha das festas de recreación histórica máis importante da nosa comunidade. Co cometido de achegarlles esta celebración a todos os espectadores, a TVG ofrece a noite deste sábado un programa especial que dará conta deste evento ao que se achegan cada ano milleiros de persoas.

Transportar a propios e a estraños ata a Idade Media non é tarefa doada. Por iso, os veciños e veciñas de Ribadavia traballan arreo coma voluntarios coa coordinadora desta "volta ao pasado" e crean un escenario de película que atrae visitantes de todos os puntos do territorio peninsular.