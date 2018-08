'The Big Bang Theory' terminará en su próxima temporada

La exitosa comedia televisiva The Big Bang Theory cerrará su andadura en la pequeña pantalla con su próxima temporada, que será la número doce, informaron sus responsables en un comunicado. "Estaremos agradecidos por siempre a nuestros seguidores por el apoyo a The Big Bang Theory", indicaron en una nota las compañías audiovisuales Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions y CBS. "Nosotros, junto al reparto, los guionistas y el equipo, estamos extremadamente agradecidos del éxito de la serie y aspiramos a entregar una temporada final y un capítulo final que lleve a The Big Bang Theory a un épico y creativo final", añadieron.

La serie finalizó el pasado 10 de mayo su temporada once y está previsto que su duodécima tanda de episodios se estrene el próximo 24 de septiembre.

Emitida en la cadena CBS en Estados Unidos desde 2007, The Big Bang Theory se ha convertido en los últimos años en una de las comedias televisivas más populares y seguidas en todo el mundo.

La premisa de la serie presenta a dos extraordinarios físicos, brillantes en la ciencia pero pésimos en las relaciones personales, que se encontraban con una nueva vecina en su edificio.

The Big Bang Theory ha lanzado la carrera de intérpretes como Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y, especialmente, Jim Parsons, quien por su aplaudida interpretación del singular Sheldon Cooper ganó un Globo de Oro y cuatro premios Emmy al mejor acto de comedia.