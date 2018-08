'Centinelas' del mayor

Talleres para aprender a afrontar la vejez, prevenir riesgos de salud o evitar ser discriminados por la edad; actividades destinadas a paliar la soledad y dispositivos como la teleasistencia para fomentar la autonomía del mayor. Estos son algunos de los programas que ofrece Cruz Roja en A Coruña con el fin de mejorar la calidad de vida de ese colectivo. Solo el año pasado participaron casi 7.000 usuarios en la provincia. "Buscamos empoderar a los mayores, que conozcan sus derechos, paliar la soledad y darles recursos para que permanezcan el mayor tiempo en sus domicilios con calidad de vida", subrayan desde la entidad

Galicia es una de las comunidades más envejecidas. Uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años y conforman un colectivo heterogéneo con necesidades muy diferentes a las de anteriores generaciones. Aprender a afrontar el envejecimiento, adaptarse a las nuevas tecnologías, paliar la soledad derivada de cambios sociales y familiares, prevenir el maltrato, saber cómo educar a los nietos y prolongar lo máximo posible su autonomía para poder vivir en su domicilio son los principales retos del mayor del siglo XXI. Para ello, entidades como Cruz Roja cuentan con diferentes programas de apoyo, por los que solo el pasado año pasaron casi 7.000 personas en la provincia de A Coruña. "Buscamos empoderar a los mayores, que conozcan sus derechos, paliar la soledad y darles apoyo y recursos para que permanezcan el mayor tiempo en sus domicilios con calidad de vida", asegura la directora de Intervención Social de Cruz Roja A Coruña, Ana Isabel Vidal.

La entidad fue pionera en algunos servicios dirigidos a este colectivo. "En la década de los 80 cuando comenzaron a aparecer los servicios sociales, nosotros por ejemplo ofrecíamos ayuda a domicilio básica a mayores, es decir, alguien que les aseaba, hacía la comida, las tareas... Ahora esto está cubierto por la Administración y empresas y apostamos por otros servicios que no están cubiertos por las administraciones y que funcionan en gran parte gracias a la labor de los voluntarios", explica Vidal, quien resalta que el centro de día de A Coruña también fue "el primero que se abrió en toda Galicia". La sociedad cambia y Cruz Roja con ella. Por eso, la entidad "se adapta" a las nuevas necesidades y no cesa en crear nuevos programas dirigidos a este colectivo. Estos son algunos ejemplos de los proyectos, con los mayores como protagonistas, que se llevan a cabo en la provincia de A Coruña.

EAprender a afrontar la vejez. Cruz Roja A Coruña estrenó este año el programa Atención a personas en proceso de envejecimiento para el que no es preciso haber cumplido los 65 años. Se trata de una serie de talleres y charlas, en las que se busca preparar a los usuarios para esta nueva etapa de la vida a la vez que se intentan derribar falsos mitos sobre ella. "No se trata de que llenen su tiempo con actividades sino de que desarrollen un proyecto vital igual que se hace en la adolescencia o de adulto. Hoy a los 65 años una persona no es mayor, está en plena edad adulta y lo normal es que vaya a vivir otros 20 o 25 años", explica Vidal, quien indica que por ello en este programa se les incide en la importancia de llevar "una vida activa, de cuidarse, de una buena alimentación y hacer ejercicio" a la vez que se les dan pautas para mejorar su salud psíquica y emocional. "Cómo comunicarse con los demás o aprender a decir no a sus hijos son otras cosas que se enseñan", indica la directora provincial de Intervención Social de Cruz Roja.

ESoledad. Algunos estudios apuntan que uno de cada cuatro mayores de 65 años vive solo y por ello, Cruz Roja cuenta con varios programas destinados a que personas con problemas de soledad amplíen su círculo social. Uno de ellos es Enrédate -en el que participaron 858 usuarios el pasado año en A Coruña-, en donde los voluntarios organizan todo tipo de actividades, talleres o excursiones para obligar a estas personas a salir de casa y disfrutar del tiempo libre mientras conocen gente nueva. Hoy mismo, el grupo de Enrédate tiene una cita en la Romería de Santa Margarita, donde comerán todos juntos y participarán en diferentes actividades al aire libre. Pese a que lo ideal es que el usuario se desplace hasta la sede de Cruz Roja o las excursiones, no siempre es posible. Cuando los problemas de movilidad o las barreras arquitectónicas de la vivienda impiden que la persona mayor salga de casa, hay un servicio de voluntarios que visita periódicamente a los mayores para tomar un café o conversar durante un par de horas. Un servicio que "los mayores agradecen muchísimo", indica Vidal, y que también puede hacerse por teléfono. "Cada semana los voluntarios llaman a los mayores que tengan asignados y charlan con ellos", añade.

EAutonomía. Lograr que los mayores preserven al máximo su independencia y puedan vivir de forma autónoma en sus domicilios es al objetivo de programas como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. En el primero de los casos, que se desarrolla en colaboración con la Xunta, el usuario recibe un terminal fijo que se instala en el domicilio con conexión a la línea telefónica y otro dispositivo móvil (normalmente un colgante) con un botón para que en caso de emergencia lo pulse y entre en contacto directamente con la central de Cruz Roja que movilizará los recursos necesarios en función de la emergencia (médicos, familiares, bomberos, etc.). La comunicación es bidireccional y desde Cruz Roja se les llama periódicamente para comprobar que están bien. El pasado año hubo 6.175 coruñeses que utilizaban teleasistencia. A este sistema se une un servicio de localización para conocer la ubicación de personas con inicio de deterioro cognitivo y que utilizaron 109 usuarios en 2017. Otra opción cuando pese a tener ciertos problemas de movilidad o carecer de transporte para desplazarse, el mayor se desenvuelve para vivir solo, es la ayuda a domicilio complementaria. "Se trata de voluntarios que les acompañan a gestiones que tienen que realizar: desde ir al médico, al hospital, a hacer un trámite administrativo, etc.", indica Ana Isabel Vidal. En 2017 el número de usuarios de este tipo de ayuda ascendió a 240 en la provincia. Además, Cruz Roja cuenta con un centro de día en el que los mayores pueden pasar toda la jornada e irse después a dormir a sus domicilios. "Si es necesario los trasladamos en transporte adaptado y cuando llegan lo primero es ir al gimnasio a realizar ejercicios", señala la responsable de Intervención Social, quien explica que los usuarios desayunan, comen y meriendan en el centro y allí pueden realizar todo tipo de actividades: leer, talleres de memoria, cursos de informática o ser atendidos por una terapeuta ocupacional. El centro cuenta con 30 plazas estables.

EPrevenir el maltrato. Uno de los últimos programas puestos en marcha por Cruz Roja es el bautizado como Buen trato a personas mayores, donde se busca "empoderarles, enseñarles sus derechos y que sepan protegerse del trato inadecuado que pueden recibir solo por ser mayores". "Ya se habla de un nuevo concepto que es el edadismo, es decir, la discriminación por cuestión de edad y que se ve cuando por ejemplo una persona mayor acude acompañada por su hijo al médico y el doctor solo se dirige a él, cuando se les habla como si fuesen niños pequeños o con frases como 'con la edad que tienes...'", explica Vidal, quien indica que en las charlas de estos talleres "suele focalizarse el tema en positivo" y se les incide en las claves del buen trato como son reforzar la independencia del mayor, escucharle y tener en cuenta sus opiniones, evitar su aislamiento, facilitar que tomen sus propias decisiones, respetar su intimidad o fomentar que aprendan cosas nuevas. "También se les dan las claves para prevenir abusos o negligencias y si en las charlas detectamos algún problema intentamos mediar", indican desde Cruz Roja A Coruña.

EAprender a ejercer de abuelos. Muchos mayores ya no van solo de visita a pasar un rato con sus nietos sino que tienen que encargarse de ellos durante gran parte del día mientras sus padres trabajan. Para saber cómo gestionar el estrés y la responsabilidad que supone encargarse de la educación de los pequeños así como aprender cómo actuar ante situaciones nuevas para ellos como que el niño pase muchas horas frente el ordenador o que apenas suelte el móvil, Cruz Roja cuenta con el programa Abuelos y Abuelas Educadores, donde a través de talleres y charlas periódicas aprenden estas nuevas funciones.

ESalud. Promocionar un envejecimiento saludable es el objetivo principal del programa Salud constante, dirigido a mayores de 65 años con algún riesgo en su salud. Talleres en los que se les inculcan no solo buenos hábitos alimenticios, se les informan de signos de alarma de enfermedades o se controla que sigan la medicación pautada. También hay actividades dinámicas -como excursiones a parques saludables de la ciudad para que practiquen ejercicio o talles de cocina saludable, de baile o de yoga- e incluso en algunos casos los voluntarios visitan al mayor en el domicilio para hacerle un seguimiento de parámetros biomédicos como el peso o la tensión. "No son sanitarios pero es para llevar un seguimiento", indica Vidal.

EApoyo al cuidador. Cruz Roja en A Coruña es la única delegación de la entidad en Galicia que ofrece un curso dirigido a cuidadores no profesionales. Charlas donde reciben información técnica -desde técnicas de primeros auxilios hasta saber qué medicamentos modifican el sabor de los alimentos o claves para facilitar la hidratación del dependiente- y también consejos para ellos mismos: cómo gestionar el estrés, autocuidarse o abordar problemas psicológicos. Al margen de este proyecto está la Ayuda mutua de cuidadores, donde varias personas comparten, en presencia de un psicólogo, sus experiencias. Unos 36 coruñeses participaron en 2017 en estas iniciativas. Toda una serie de proyectos dirigidos a mejorar la vida de vida de los mayores.