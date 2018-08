O programa 'Aquí hai praia' visitará hoxe Area Maior, no concello de Muros

A Televisión de Galicia (TVG) emite hoxe un novo programa de Aquí hai praia para descubrir tres areais galegos, nesta ocasión, enmarcados nunha contorna natural inigualable en diferentes rías galegas, coñecendo as praias de Area Maior en Muros, a praia de Mogor en Marín e a praia de Areacova en Aldán.

Area Maior, en Louro (Muros) é unha praia de contorna virxe e de gran beleza. O areal está separado por un cordón de dunas da lagoa de Xalfas, comunicada co mar por unha pequena canle. Vexetación propia deste ecosistema: xuncos, carrizos. A lagoa é lugar de invernada de anátidos. Este conxunto está ao pé do Monte Louro. Neste emprazamento o programa falará con Abel Lago, campión do mundo de kitesurf, quen rexenta unha escola de surf no propio areal. E por suposto, visitantes e praieiros da zona.