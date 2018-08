El hombre más excepcional

La expansión de Netflix parece no tener límites. Después de su exitoso desembarco en España en 2015, la cadena digital ha pasado de ser un contenedor de series y películas online a producir sus propias ficciones, llegando incluso a competir en interés y calidad con las grandes productoras de Hollywood. Ahora, el gigante audiovisual tiene la intención de sumergirse en un nuevo campo en el que destacar con un contenido fresco y original: el mundo del cómic. El pasado 13 de junio, Netflix hizo oficial la compra de Millarworld, una editorial pequeña dirigida por el aclamado guionista Mark Millar, autor de obras consideradas de culto como Old Man Logan, Kick Ass o Superman: Hijo Rojo. El debut de la plataforma en streaming en este universo entre viñetas llegó de la mano de The Magi c Order, un cóctel de violencia, magia, misticismo e intriga protagonizado por una misteriosa familia plagada de secretos.

Tras el buen recibimiento de los primeros números de la novela gráfica, la cadena quiere seguir ampliando su presencia en esta industria con un nuevo cómic firmado una vez más por el propio Millar. Se trata de Prodigy, una aventura de acción y espionaje protagonizada por el carismático y, sobre todo peculiar, Edison Crane. Este héroe es la persona más inteligente del planeta, dirige la compañía más importante del mundo y, en sus ratos libres, decide ayudar a diferentes gobiernos con problemas que aparentemente parecen no tener solución. Además, es experto en todo lo relacionado con el ocultismo, un atleta formidable, ha ganado un premio Nobel y es un compositor excepcional equiparable a los grandes nombres de la historia. En resumen, es perfecto en todos los sentidos. "Decidí enfrentarme a un desafío cuando creé Prodigy. Quería escribir lo más inteligente que jamás haya hecho y, al mismo tiempo, superar cualquier pieza de acción en la que haya trabajado en el pasado y, sinceramente, no podría estar más feliz con el resultado", declaró el propio Millar en una entrevista. "Edison Crane es de lejos el mejor personaje que he creado en mi carrera y estoy encantado de que mi amigo, el genio Rafa Albuquerque, sea el encargado de dibujar este cómic. No puedo esperar para compartir el resultado final con todos. Esto realmente es una belleza y estamos increíblemente orgullosos de ello", confesó Albuqeruqe es un colaborador habitual de la editorial DC que ha saltado a la fama por sus ilustraciones del superhéroe Blue Beetle, haber participado en Batman y ser uno de los creadores de la aclamada novela gráfica American Vampire.

El primer número Prodigy llegará a los quioscos estadounidenses el próximo 5 de diciembre. Lo más interesante será ver a qué retos se enfrenta el increíble protagonista y descubrir si hay algún rival capaz de plantear algún desafío imposible al hombre más excepcional del planeta. Tampoco sería descabellado descartar que en un futuro próximo veamos todos estos cómics convertidos en películas o series de la propia Netflix.