"Pido al Gobierno que no deje a mi bebé desamparado en Ucrania"

"Pido al Gobierno que no deje desamparado a mi hijo, mi bebé nació en Kiev, pero su padre y su madre somos españoles". Este es el llamamiento de un padre gallego, que acaba de regresar de Ucrania con su hijo de 5 años, dejando allí a su esposa y su bebé nacido el 26 de julio por gestación subrogada.

El sueño era volver todos a casa para presentar al más pequeño a familiares y amigos, pero esta pareja de Vigo es una de las treinta familias españolas que se encuentran atrapadas en Ucrania porque el Consulado español no tramita desde julio pasaportes para los niños nacidos por gestación subrogada. Otra familia gallega se encuentra en la misma situación y otra pareja, también de Vigo, logró regresar a España después de una larga espera de tres meses y un día.

"Yo he tenido que volver porque tenía que incorporarme al trabajo, mi mujer ha pedido una excedencia laboral, y se ha quedado allí sola con el bebé en un apartamento y sin saber el idioma", denuncia este padre gallego, que prefiere permanecer en el anonimato.

"Le pedimos al Gobierno que no nos deje tirados. Mi hijo tiene un padre y una madre españoles. El test de ADN confirma que mi mujer y yo somos los progenitores, pero no nos dejan nacionalizar a nuestro hijo como español, en este momento es un apátrida", explica este padre, que decidió con su esposa optar por la gestación subrogada cuando quisieron ampliar familia y su mujer por problemas de salud ya no podía concebir. "El proceso para tener nuestro segundo hijo empezó en 2017", relata.

"Las trabas del Gobierno para que nacionalicemos a los niños es por una cuestión ideológica y política", denuncia este gallego, que lanza la siguiente reflexión: "A quienes cuestionan la gestación subrogada, les puedo entender, pero les pido que se pongan en lugar de parejas que quieren tener hijos, y no pueden. Pido que empaticen con familias que quieren cumplir un sueño. El nuestro era ampliar la familia, dar un hermano a mi hijo mayor. No tenía opción de adoptar ni podía ser concebido de forma natural".

Para esta pareja, que pidió un préstamo para sufragar los gastos de la gestación subrogada, aún queda una larga espera para volver a estar juntos. "El abogado nos dice que todavía habrá que aguardar al menos un mes o cinco semanas", expone el marido. Intentan que Ucrania nacionalice al niño y que pueda salir del país con un pasaporte ucraniano. Luego en España vía judicial se podría reclamar la nacionalidad española.

Hasta ayer la explicación oficial del Consulado a los padres para no conceder la nacionalidad a niños nacidos por gestación subrogada era que la nueva normativa europea de protección de datos impedía tomar las pruebas de ADN para demostrar la filiación.

Sin embargo, ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que niega que el problema sea éste. Asegura que está analizando los expedientes de niños de gestación subrogada con "especial cuidado" en Ucrania, después de "haber sido informado en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de posible tráfico de menores".

La Embajada de España en la ciudad de Kiev "debe adoptar todas las precauciones necesarias para proteger el interés superior de los menores" y, a la vista de esta situación, insiste en "desaconsejar el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto", en Ucrania.