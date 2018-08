El Gobierno impugnará el primer sindicato legal de trabajadoras sexuales

El Gobierno impugnará la creación del sindicato de trabajadoras sexuales aprobado "por error" por el Ministerio de Trabajo y cuya constitución fue publicada, hace casi un mes, el pasado 4 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado. La noticia, que se conoció ayer después de que el jueves venciese el plazo formal para recurrir esta resolución del Ministerio, hizo saltar las alarmas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, partidario de abolir la prostitución en España donde su práctica no es legal, se encuentra de visita en Colombia y desde allí escribió un tuit explicando que el registro del sindicato fue "un mero acto administrativo", sin errores de forma "pero sí de fondo". Esos errores de fondo son los que se argumentan en el trámite de impugnación que ya ha iniciado el Ministerio de Trabajo contra la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y que se ha dejado en manos de la Abogacía del Estado para que estudie la fórmula a seguir.

La titular de este departamento, Magdalena Valerio, reaccionó con una gran contrariedad ante la constitución de la Otras, que en su página de Facebook deja claro que nace para dar cobertura en el ámbito de la prostitución.

"Me han colado un gol por la escuadra", "lo desconocía por completo", "el disgusto que me pillé ayer (por el miércoles) cuando me enteré es uno de los más gordos que me he pillado a lo largo de mi vida profesional y política y llevo ya un cierto rodaje", dijo Valerio. La ministra insistió en que esta legalización fue para ella "una sorpresa" y que "el Gobierno va a luchar para que esto sea nulo de pleno derecho". "Como ministra y miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el OK a que esto se publicase en el BOE", añadió Valerio, que apuntó que el visto bueno se dio tras comprobarse que el sindicato reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el real decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

Valerio indicó que pedirá explicaciones en su departamento y, en concreto, a la persona encargada de dicho expediente y por qué no se le informó de su tramitación. "Es un disgusto que comparte el resto del Gobierno", recalcó. Al respecto de ello, subrayó que el Ejecutivo "no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y, además, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y los hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos", argumentó.

También se pronunció al respecto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien urgió al Gobierno "a hacer lo que tenga que hacer para parar el intento de legalizar la prostitución, la trata y explotación sexual" de las mujeres que, a su juicio, plantea de forma "encubierta" el registro de Otras.

"Nosotras estamos a la espera de que nos dé explicaciones también la vicepresidenta ahora mismo de cómo es esto. Y también cuáles son las políticas que piensan llevar a cabo en esta materia que tiene que ver con las trabajadoras sexuales, con la prostitución", subrayó Sofía Castañón, de Unidos Podemos.

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, señaló que el Gobierno "está haciendo, aunque sea por vía indirecta, un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual. Este es el fondo del asunto". Ante el error admitido por el Ejecutivo, Soleto remarcó que "ante un asunto como este, que es de interés público, se tendrían que haber hecho otras comprobaciones". "Estoy convencida de que si mañana alguien va a registrar el sindicato de los camellos de la droga, comprueban algo más que el hecho de que tenga domicilio social", aseveró.

La prostitución es legal y está regulada -incluidos los prostíbulos- en Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Turquía, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y el estado norteamericano de Nevada, mientras que en Portugal, España e Italia, entre otros, no está regulada. En el caso de España existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública.