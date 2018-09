Los padres que rechazaron a su hija india no cometieron delito pero no podrán volver a adoptar

La pareja de Aragón que decidió entregar en servicios de atención a la infancia a la niña india que habían adoptado en enero al conocer que tenía 13 años y no 7 como se las había informado inicialmente no cometió ningún delito, según la ley de la infancia de 2015. Los expertos aseguran que no han incurrido en "ningún ilícito penal", pero eso sí, quienes truncan una adopción ya nunca podrán iniciar los trámites para otra.

El Gobierno aragonés es ahora quien tiene la tutela de la pequeña y ya baraja varias opciones. Lo ideal sería encontrar una familia adoptante en España o una familia de acogida, con la que la niña pueda convivir mientras no se encuentra un nuevo hogar adoptivo. Otra opción es que la niña regresa a India, pero los expertos consideran que es prácticamente inviable que la Administración elija esta vía.

En este sentido, algunas fuentes aseguran que hay ya una familia de españoles interesados en adoptar a la pequeña -rechazada por duplicar casi la edad prevista- y que la niña habría comunicado su deseo de volver a su país de origen. Lo habitual en estos casos es que el juez establezca la familia idónea de adopción de una lista de espera.

En el caso de los padres que abandonaron a la pequeña tras la adopción, la ley les considera "no idóneos" para adoptar de nuevo y algunos expertos creen que el Gobierno de Aragón incluso les podría reclamar una contribución económica por el cuidado de la niña.