'Intrusismo' forzoso en Enfermería

Nadie entendería que un psiquiatra pasase consulta en Urología ni que un cardiólogo se encargase de los pacientes de Traumatología. Cada médico trabaja en la especialidad en la que se ha formado, algo que no pasa con el personal de enfermería, quienes denuncian que las listas del Sergas para cubrir bajas o vacaciones no respetan la especialidad del profesional de modo que un enfermero pediátrico puede ser llamado para trabajar en salud mental o al revés. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña reconocen que hay varias resoluciones que dictan la formación de las listas en función de la especialidad, pero que la teoría no se lleva a la práctica. "Las listas para selección temporal y para promoción interna están formadas por especialidades, pero no se llama por ese criterio excepto en el caso de las matronas. Debería ser para todos igual y potenciar las especialidades", señala el presidente del Colegio, Amador Villaverde. Algo que comparten en la Asociación Galega de Enfermaría Pediátrica. "No se respeta la formación de cada uno y esto afecta a la calidad asistencial. Igual que yo no estoy formada para atender en salud mental, quien no sea enfermero pediátrico es complicado meterlo en neonatos, por ejemplo", alerta la presidenta, Aránzazu Otero.

En la actualidad hay reconocidas seis especialidades de enfermería: salud mental, matronas, pediátrica, familiar y comunitaria, trabajo y geriatría. Al igual que ocurre con los médicos, los titulados deben presentarse a su particular MIR (en su caso se llama EIR) y una vez aprobado y en función de la nota eligen especialidad y destino, donde harán dos años de residencia. Pero muchas veces ven cómo la formación lograda choca con la realidad del sistema sanitario que les impide ponerla en práctica. "Se invierte un dinero en formación que no estamos rentabilizando a través de la asistencia sanitaria, no lo estamos aprovechando", señala el presidente de los enfermeros coruñeses, quien añade: "Es un fraude para los enfermeros que hacen la especialidad pero no pueden trabajar después conforme su formación".

Para el Colegio de Enfermería de A Coruña es necesario "plantear el debate y potenciar decididamente las especialidades a nivel estatal" porque reconocen que es un problema generalizado en toda España. "Tenemos que definir qué queremos hacer con las especialidades y adaptar el sistema asistencial. Por ejemplo, en Atención Primaria tendrían que trabajar los especialistas en Familiar y Comunitaria, pero en el caso de Galicia debido a nuestra pirámide poblacional sería también necesario enfermeros de Geriatría", indica Amador Villaverde. "Hay que respetar las especialidades y que cada una tenga sus listas. Solo se cubren únicamente con especialistas las matronas porque es una especialidad que lleva muchos años consolidada", añade Aránzazu Otero.

Eso sí, los profesionales de enfermería esperan que la situación mejore en los próximos meses. "El Sergas anunció la creación de una lista específica para enfermería pediátrica hace meses. Esperemos que se forme ahora en septiembre", señala Aránzazu Otero.

Pero a la falta de cubrir los puestos temporales según la especialidad se suma la falta de plazas para los profesionales que se han formado. En la OPE de 2017 hay más de 800 plazas de enfermería general por solo 36 de especialidades. Algo que se recrudece al poner el foco en algunas de ellas. "En Galicia solo salen nueve plazas cada año para que enfermeros residentes se formen en la especialidad de pediatría", indica Otero. "Hay que potenciar las especialidades en las OPE y las listas para eventuales", añaden desde el Colegio de A Coruña.