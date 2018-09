La madre de Diana Quer también expresa su apoyo a Andy y Lucas

La madre de Diana Quer, Diana López Pinel, quiso mostrar su apoyo a los cantantes Andy y Lucas tras la polémica de éstos con la madre de Gabriel Cruz. Para ello, López subió al escenario de un concierto del conocido dúo y les dedicó unas emotivas palabras.



Y es que, el dueto andaluz tuvo un cruce de palabras con la madre de Gabriel, que no era partidaria de que el grupo utilizase la imagen de su hijo "con fines políticos". Todo viene de el pasado viernes, cuando Andy y Lucas mostraron en uno de sus conciertos una camiseta pidiendo justicia con imágenes de varios adolescentes y niños asesinados, entre ellos Gabriel. En respuesta al comunicado de la madre, Lucas González mostró a través de un vídeo su indignación por una reacción "que no me parece justa", dijo.



Ahora, a la polémica de la madre de Gabriel Cruz y Andy y Lucas se suman nuevas voces. Si ya el padre de Mari Luz Cortés ya mostró su apoyo al dueto, ahora es la madre de Diana Quer quien ha querido agradecer el apoyo de los dos gaditanos a los menores víctimas de terribles asesinatos.





Diana López subió al escenario del concierto que se celebraba enmuy emocionada porque no está, según dijo, "acostumbrada a hablar en público". La madre de Quer explicó que sólo quería "apoyarles porque de gente tan buena y con un corazón tan grande sólo pueden surgir este tipo de iniciativas". López terminó su discurso con unas: "Ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas porque los necesitamos".También la madre deha querido agradecer a los cantantes "por sacar la foto de nuestro Yéremi con muchas otras víctimas. Ojalá todos fueran igual. Me encantaría que lo sigan haciendo. Gracias por no olvidarnos", expresó.Por su parte,con la madre del pequeño Gabriel,"No hubiera estado mal que se hubiera hecho en privado, pero, no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas".