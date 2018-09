El final del verano

Espero que hayas disfrutado un estupendo verano y estés preparado para afrontar el otoño y el invierno. Seguro que te sientes más relajado y animado, pero los problemas generados al volver a la vida normal puede alterar tu equilibrio físico y mental.

Este retorno a la realidad en la que tenemos que recuperar normas, horarios, hábitos, etc... puede resultar complejo, llegando a convertirse en un problema de salud que los médicos de Atención Primaria conocen de primera mano. Y, aunque los especialistas no se ponen de acuerdo respecto a su existencia, le han puesto un nombre: síndrome posvacacional, que refleja la situación de quienes "llevan mal" la vuelta a la rutina. Muchos psiquiatras consideran que no existe, que simplemente es un desajuste temporal de los hábitos que, con el paso del tiempo, desaparece.

Lo acompaña un conjunto de síntomas como: debilidad generalizada, cansancio, desmotivación, pérdida de apetito, tristeza, angustia, reducción de la concentración, cambios bruscos de carácter, irritabilidad, insomnio, problemas musculares (contracturas, etc...), molestias gástricas (ardor de estómago, malas digestiones, etc...). Algunos especialistas consideran que bajo esas sensaciones se ocultan otros problemas de mayor entidad como una depresión.

Son muchos los que lo sufren, y aunque los factores incidentes son numerosos, el más destacable es el carácter del individuo, pues afecta principalmente a personas sensibles, perfeccionistas, idealistas u obsesivas. También se asocia al mundo laboral. Relaciones con jefes y compañeros, puesto de trabajo, nivel de estrés, implicación en la empresa, etc... resultan determinantes. Tampoco podemos olvidar a quienes realizan trabajos poco satisfactorios y en los que se ven muy implicados como ocurre con las amas de casa, ni a los niños que vuelven o inician la etapa escolar. El perfil es el de un varón de 25 a 40 años que trabaja en contacto directo con el público, siendo los más afectados los médicos, funcionarios y periodistas.

Acude al médico y sigue sus indicaciones. De manera general se recomienda:

-Relativizar. Sentirse cansado no es patológico; simplemente has de readaptarte a la vida real.

-Dividir las vacaciones (si es posible) para desconectar en momentos distintos.

-Dejar días para resolver asuntos que requieran tu atención directa.

-Buscar nuevos objetivos. Motívate con lo que consigues y no pienses en lo que no puedes lograr. No te pongas nervioso por lo que queda pendiente.

-Planificar bien las vacaciones y disfrutarlas al máximo, haciendo lo que te apetezca: leer, dormir, pasear, nadar, bailar, etc... No es obligatorio hacer nada; en eso consiste.

-Volver de manera progresiva. No te incorpores al trabajo al día siguiente de la llegada para poder adaptarte de nuevo a los horarios (levantarte, acostarte, comer, etc.).

-Olvidar completamente el trabajo.

-No crear expectativas inalcanzables. Tus problemas van a estar esperándote cuando vuelvas; intenta no pensar en ellos, pero no idealices la situación.

-Disfrutar un rato de ocio diario y planear un fin de semana diferente que debes aprovechar para ti.

-Cuidar tu salud y evitar hábitos nocivos: alcohol, tabaco, dieta inadecuada, etc.

-Hacer ejercicio todos los días y durante todo el año.

-Cambiar lo que te apetezca. Es el momento de darte una alegría: planificar las películas que quieres ver, elegir la música que te gusta, darte un baño relajante, leer ese libro que tienes pendiente, etc.

-Utilizar técnicas de relajación.

-Mantener una actitud mental positiva para reducir la sensación de frustración.

-Acudir a un programa dirigido por un profesional si fuese necesario.

Es primordial que te sientas bien y, para ello, deberías realizar ciertos cambios en tu rutina diaria. Es factible disfrutar de la vida cotidiana: descansar correctamente, no encerrarse entre cuatro paredes, reunirte con amigos, hacer ejercicio, comer adecuadamente, mantener una buena hidratación, reducir el estrés, planear nuevas actividades, etc...

Incluye alimentos que incrementen la energía y generen un estado de ánimo positivo, excluyendo lo que no resulta "sano". Las recomendaciones son muy variadas, destacando:

-Consumir alimentos ricos en proteínas (carne, pescados, legumbres, etc...) en todas las comidas.

-Limitar el consumo de azúcar y evitar el refinado. No endulzar las comidas y bebidas o utilizar un sustituto sano (como la miel).

-Reducir la cafeína. Sustituir el café por un té verde (rico en antioxidantes), pero sin abusar.

-No beber alcohol.

Acude a tu médico. Confía en él y no te sientas mal porque seas un afortunado que tiene trabajo. Cuéntale lo que pasa, lo que sientes. Es el único que puede indicarte los pasos a seguir, si necesitas algún tratamiento farmacológico o no y te ayudará a resolverlo.