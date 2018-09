Galicia, con 1.590, es la quinta comunidad con más alumnos superdotados

Un total de 27.133 escolares de toda España -1.590 en Galicia- están considerados con altas capacidades intelectuales, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2016/2017. De este modo Galicia es la quinta comunidad con mayor número de alumnos superdotados detectados tras Andalucía (11.582), Murcia (3.698), Madrid (2.190) y Canarias (2.122).

La experta en altas capacidades del Colegio de Pedagogos de Cataluña Mónica Fernández explicó ayer que los datos no indican que los alumnos andaluces sean más capacitados que el resto de españoles sino que "son la evidencia de que en algunas comunidades los programas para detectar a los alumnos con altas capacidades funcionan, y en otras no". La Asociación Española para Superdotados y con Talento denunció en enero que estos alumnos no están recibiendo la atención educativa que establece la Lomce.