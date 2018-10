Se estrecha el cerco a la homeopatía

Un total de 2.008 productos homeopáticos optan a entrar en el proceso de regularización abierto por el Ministerio de Sanidad para legislar la dispensación de estos medicamentos. Se trata de un trámite que fija un calendario de presentación de dosieres y evaluación que se alargará hasta abril de 2022 por lo que todos ellos podrán continuar siendo comercializados hasta la decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

La resolución, publicada ayer en el BOE (Boletín Oficial del Estado), establece además que todos aquellos medicamentos homeopáticos que no se incluyen en esa comunicación previa tendrán que ser retirados de la venta pero no precisa de cuántos se trata.

"Hablan de que se retirarán miles de productos pero esto no se sabe porque tal vez estén todos o prácticamente todos incluidos en esta resolución, es imposible saberlo", explica el abogado Fernando Frías, especialista en la lucha contra las pseudociencias en general y la homeopatía en particular que asegura que ésta ha dejado de aportar a las arcas del Estado unos 45 millones de euros.

Frías precisa que "de una misma comunicación podrían derivarse ochenta o noventa productos". "La Aemps estaba hablando de que se habían presentado más de dos mil comunicaciones pero algunas se han echado atrás y es quedó en 2.008, que se cree que equivale a 17.000 productos pero, insisto, no se sabe", remarcó.

Lo que se desconoce es la cifra de medicamentos que existen en el mercado, que oscilaría entre esos 17.000 o 19.000. La última cifra procede del intento de regularización anterior, que data de 1994. Entonces se produjo la primera transposición de las normas europeas sobre productos homeopáticos que añadía una disposición transitoria según la cual aquellos productos para los que se solicitase la autorización podría continuar en el mercado mientras que ésta se tramitase. Hubo 19.000 solicitudes. Fue hace casi 25 años y fue tal el colapso que el Ministerio de Sanidad no llegó a dictar ninguna autorización.

La misma opinión que Frías, aunque desde la óptica contraria, expresa la farmacéutica Amil Viéitez, que señala que por ahora "los únicos productos que no están en esa resolución son aquellos cuyos laboratorios decidieron mantenerse al margen del proceso porque no les interesa comercializarlos". "Había más en la disposición transitoria anterior, publicada hace once años, y hasta ahora estuvieron en tierra de nadie", recordó la farmacéutica, que cree positivos los avances en el proceso que "permitirá homogeneizar y legalizar los medicamentos homeopáticos". "La homeopatía tiene muchos detractores pero hay médicos homeópatas que son grandes médicos", subrayó Viéitez que, al respecto, atribuyó a "los ataques de los últimos años contra la homeopatía" la importante caída en las ventas de estos productos.

Por ahora tan solo se trata de una comunicación de la apertura de un proceso en el que concurren 1.996 productos sin indicación terapéutica y otros 12 que solicitan ser presentados como medicamentos con indicación terapéutica. Son las empresas las que han decidido incorporarse o no al listado.

"Los farmacéuticos tendrían hasta cierto punto fácil verificar si un producto que alguien les pide está en la lista o no", aseveró Frías, que considera que la resolución es un "paso más de trámite en el camino que marcó la orden ministerial, muy importante pero no muy significativo para el consumidor". "Lo trascendental será, a partir de ahora, ver en qué condiciones y cómo se van otorgando o no las autorizaciones, qué tasas les van a cobrar, si se va a sancionar a los fabricantes que tienen en el mercado productos que no hayan entrado en la regularización. Todo ese tipo de cosas serían más interesantes para hacernos una idea de las consecuencias del procedimiento", apuntó el experto, que insiste en reclamar una campaña de divulgación alrededor de estos productos y que éstos incluyan en su etiquetado que "no se trata de medicamentos con una base científica".