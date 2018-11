Jóvenes que no caen en las redes

Acceder a internet ya sea desde el ordenador, la 'tablet' o el teléfono móvil es un hábito que la mayoría de jóvenes gallegos -nueve de cada diez- realiza todos los días. Sin embargo, un informe de la Xunta revela que no todo el mundo tiene la necesidad de conectarse a la Red a diario. Unos 35.000 gallegos, de 16 a 34 años, reconocen que no acceden todos los días a internet. La edad influye a la hora de estar conectados a menudo ya que entre los mayores de 35 años, la tasa de quienes al menos una vez al día acceden a la Red se reduce al 79%. Lo mismo ocurre con el comercio 'online', seduce más a los jóvenes

Dos de cada tres adolescentes duermen con el teléfono móvil al lado, lo que ofrece una idea de cuál es el nivel de obsesión que pueden desarrollar con respecto a un dispositivo en el que, en la mayoría de los casos, disponen de una conexión a internet que los une con su círculo de amigos, y a veces no tanto, con los riesgos que ello implica, a través del WhatsApp o de las redes sociales. Casi un 18% asegura pasarse "todo el día" conectado. Aunque los datos son de un estudio sobre alumnos de 2º de Bachillerato del equipo dirigido por el psicólogo gallego Antonio Rial Boubeta, no desentonan del hecho de que entre los jóvenes, en general, internet sea una compañía omnipresente, desde que se levantan hasta que se acuestan, más que entre los adultos de mayor edad. De hecho, según el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia, el Osimga, un 92,7% de los gallegos de entre 16 y 34 años navega a diario, mientras que entre los internautas de mayor edad ese porcentaje es de casi 14 puntos inferior y no llega al 79%.

Esa amplia mayoría constituida por más de 450.000 jóvenes, sin embargo, deja un resquicio de un 7,3% de individuos que se salen de ese patrón, lo que, traducido a números absolutos, revela que existe un grupo conformado por unos 35.500 gallegos en esas edades que no siente tanto apego por internet y que no precisa estar pendiente todo el día ni de mensajes o de las actualizaciones de sus amigos en redes sociales o de las últimas noticias.

Comercio electrónico

En cualquier caso, la Red es, ante todo, joven, como demuestran otros datos reunidos en el estudio dado a conocer ayer por la Xunta. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes son las que practican más las compras virtuales. Los datos recopilados por el Ejecutivo gallego muestran cómo más de la mitad de los chicos de 16 a 34 años (casi el 53%) adquirieron algún producto o servicio a través de internet en los últimos tres meses. Muestra de la brecha generacional es que entre los ciudadanos con edades comprendidas entre los 35 y los 74 años ese porcentaje de compradores online se reduce a la mitad (25,2%). Y el fenómeno va a más, porque aunque en este grupo de edad las compras en la web crecieron 2,7 puntos, las realizadas por los más jóvenes lo hicieron a un ritmo mayor, de 4,9 puntos, explica la Xunta en un comunicado.

La misma situación se repite en lo que respecta a las relaciones con la Administración: la burocracia digital. Los jóvenes, que, entre otros trámites pueden matricularse a través de internet en la universidad, también llevan ventaja. El informe A mocidade e as TIC. Edición 2018 constata esta "diferencia en conocimientos TIC entre jóvenes y mayores" al indicar que los chicos se relacionaron en mayor medida con las administraciones públicas a través de internet, sobre todo, apunta la Xunta, en lo referente a la búsqueda de información (83,8%) o el envío de formularios cubiertos (79,3%). En esta área, la distancia con los gallegos de 35 a 74 años ronda los 23,3 puntos en búsquedas y casi 19 en el envío de formularios.

La conexión a internet en los hogares gallegos también está muy ligada a los estudiantes en general. El 97,5% de las viviendas donde hay niños en edad escolar (entre 3 y 16 años) tienen contratada banda ancha, casi cuatro puntos más que hace un año y 17,6 más que los hogares donde no hay estudiantes.

La contratación en las viviendas de la comunidad se eleva aún más cuando los estudiantes son mayores de 16 años y se hace casi universal (98,9%), lo que muestra "la incidencia de internet en el período escolar y universitario". El uso de dispositivos electrónicos alcanza ya el 98,5% de los jóvenes, según los últimos datos de la Xunta.