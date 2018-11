'El Intermedio' pide perdón por el 'sketch' sobre la bandera de España

El Gran Wyoming comenzó El Intermedio del pasado lunes de una manera distinta. El presentador del programa ha pedido disculpas por la broma de Dani Mateo en la que el humorista se sonó la nariz con la bandera de España, algo que ha despertado la polémica y que ha provocado que varias marcas comerciales hayan retirado sus contratos con el espacio diario de La Sexta.

El presentador de El Intermedio aseguró que "no había intencionalidad política, ni ningún posicionamiento editorial" detrás de ese sketch. "Era solo humor. Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risas ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gag fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", agregó.

Acto seguido, El Gran Wyoming reiteró que su intención "no era ofender" y reveló que la polémica "ha acarreado al menos tres consecuencias: la primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta; la segunda es el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo, que ya ha llegado incluso al ámbito personal; y la tercera, y la peor de todas, es que, una vez más, yo tenga que dar la cara por él".

Es entonces cuando Dani Mateo ha hecho acto de presencia y El Gran Wyoming ha hecho como que le leía la cartilla: "Dani Mateo, metegambas, ¿ya se te ha pasado el resfriado?". "Sí, se me ha pasado de golpe. Ahora solo sorbo los mocos", bromeó el humorista.

"¿Algo más que decir, un mensaje a toda esa gente que cree que eres un tonto por haber escrito ese sketch sobre la bandera?", le dijo a continuación Wyoming, a lo que Mateo respondió: "Sí, que yo ni siquiera escribo los sketches, soy incluso más tonto de lo que creen. Pero bueno, desde aquí sí quiero decir que no quiero señalar a los guionistas, ellos no tienen la culpa, ni siquiera el que lo escribió, Maximiliano Carrascosa". Para concluir, Dani Mateo dijo que, pese a la polémica generada, él seguirá entregando su vida al humor.

El cómico, que debido a la polémica suscitada ha decidido cerrar su perfil de Twitter, reconoce que ha sufrido amenazas tanto él como su pareja o su familia. El humorista, en declaraciones a la Cadena Ser, asegura que este sketch forma parte de la comedia y que en España hay libertad para hacer humor.