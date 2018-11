Sanidad pide no recetar nolotil a turistas tras la reacción adversa en diez británicos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda a los profesionales sanitarios no utilizar fármacos que contengan metamizol -el más conocido es nolotil- en turistas, tras haberse notificado casos de reacciones adversas graves en pacientes británicos. La entidad explica que metamizol es un analgésico y antipirético comercializado con diferentes nombres, muy utilizado en España. Entre sus posibles reacciones adversas se encuentra la agranulocitosis. Por ello, aconsejan no recetárselo a pacientes sobre los que no se puede hacer un control o seguimiento como en el caso de los turistas.

Sobre los casos de afectados británicos, la Agencia revela que el número se ha incrementado en los últimos años de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico, así como que el mayor riesgo se da en pacientes de edad avanzada. En España el consumo se ha duplicado en los últimos diez años.