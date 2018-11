Las vacunas llegan al instituto

Dotar de datos y herramientas a los profesores para poder abordar en clase el tema de las vacunas de un modo atractivo para los alumnos que en un futuro tendrán que decidir si inmunizan o no a sus hijos. Este es el objetivo del curso Vacunas, herramientas para la prevención para docentes de Secundaria que organizan la Domus de A Coruña y el Instituto de Investigación del Sida de Badalona, en colaboración con la Fundación La Caixa y que arranca hoy en este museo coruñés. "Hoy más que nunca se precisa hablar de las vacunas. Hay ciertas campañas de los antivacunas y en algunos países ya hay brotes de enfermedades que antes estaban controladas como el sarampión", explica la directora técnica de la Domus y coordinadora del curso, Patricia Barciela.

Asegura que la aparición de ciertos movimientos antivacunas es algo "preocupante" y recuerda que una de las misiones tanto de los museos como de los profesores tiene que ser "ofrecer a los alumnos datos e información contrastada para que el día de mañana puedan decidir sobre este tema". Bibiana García, técnico de desarrollo de los museos científicos coruñeses y que hoy ofrecerá a los docentes la charla Actualidad científica: las vacunas hoy, comparte esta opinión y por ello, dará claves a los profesores sobre cómo enfrentarse a las dudas de los adolescentes.

"Está claro que si algo ha tenido un éxito rotundo en la ciencia del siglo XX eso han sido las vacunas, con su cima en la erradicación de la viruela", sostiene esta experta, quien reconoce que se han dado varias circunstancias para que surgan dudas sobre si vacunar o no a los hijos. "Por una parte, se vacuna contra enfermedades que precisamente gracias a las vacunas apenas se ven en el primer mundo como puede ser la polio o la difteria y hay quien cuestiona la necesidad y por otra, a finales de los 90 salió un estudio -que después se descubrió que se basaba en una investigación no objetiva y sobre solo doce niños- que vinculaba las vacunas con el autismo y esta idea todavía pervive en alguna gente", indica García, quien explica cómo las propias asociaciones de familiares de niños con autismo "reconocen que no hay estudios que vinculen las dos cosas".

Más allá del repaso general sobre cómo está la situación actual de las vacunas, los profesores recibirán herramientas para abordar esta temática de un modo que resulte más atractivo a los alumnos. "Los profesores ya suelen estar muy informados sobre el tema, pero agradecen que les demos ciertos recursos para trabajar en clase como pueden ser videos o juegos interactivos", señala Patricia Barciela, quien tiene claro que el profesorado precisa siempre de "nuevos y actualizados recursos".

En esta línea se enmarca la segunda parte del curso -que se celebrará el 22 y el 29 de noviembre- y en donde tendrá especial protagonismo la expedición que en 1803 partió del puerto de A Coruña para llevar la vacuna de la viruela a América y que ahora se ha convertido en una unidad didáctica para que profesores de 3 y 4 de ESO trabajen este tema en su aula.

Con la enfermera Isabel Zendal al frente -considerada por la OMS la primera enfermera en misión internacional- y una veintena de niños que viajaron para trasladar la vacuna, esta expedición "cambió el rumbo de la medicina", explica Barciela, quien destaca que el tema permite abordarse en diferentes clases como Biología, Historia o Educación para la Ciudadanía.

Esta unidad didáctica incluye también material novedoso para enseñar historia y concienciar sobre las vacunas de un modo original. "Hay una plataforma con videos y preguntas, donde los alumnos pueden responder como si se tratase de un juego e incluye una escape room con material para que los profesores la puedan montar en clase y tratar el tema con este juego", señala Barciela, quien recuerda que lo ocurrido con la viruela -única enfermedad que se logró erradicar a nivel mundial- es "un modelo a seguir". "Estuvo a punto de conseguirse con la polio, pero es algo complicado poner de acuerdo a las autoridades de todo el mundo para la vacunación y con la viruela se logró", sostiene.

Lo mismo opina Bibiana García, quien recuerda la importancia de vacunarse "no ya por uno mismo sino por proteger a los demás". "Hay personas que no pueden vacunarse y no corren riesgos si la cobertura de vacunación supera el 90%", indica esta experta, quien alerta de que si la tendencia se invirtiese y en unas décadas, la mayoría de niños no se vacunasen, volverían patologías que se creen desaparecidas como la polio o la difteria. "Y algunas pueden ser graves", advierte.