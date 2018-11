La gallega María Xesús Lama, Premio Nacional de Ensayo por una obra de Rosalía

La filóloga gallega María Xesús Lama recibió ayer "con mucha alegría" el Premio Nacional de Ensayo 2018, dotado con 20.000 euros, por una biografía de Rosalía de Castro escrita en gallego, Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade, y denunció que "la obra de las mujeres se silencia" y "queda relegada a un segundo plano".

"El problema no es que no exista obra hecha por mujeres, si no que se silencia y queda minusvalorada en el resumen de la producción cultural general que trasciende con el paso del tiempo. Es importante que tomemos conciencia de ello y luchemos contra ese proceso de borrado y olvido", expresó Lama. En su opinión, esta es "una lucha que se presenta desde hace mucho tiempo" y, por ello, "conviene recodar las reivindicaciones de siglos pasados" llevadas a cabo por mujeres como Rosalía de Castro y sus seguidoras. "Creo que nosotras somos continuadoras de esa tradición", dijo.

La filóloga gallega aseguró que recibe el premio como "un reconocimiento a la figura de Rosalía de Castro como "una mujer intelectual muy consciente de sus reivindicaciones de carácter feminista" y "de defensa de unos principios sociopolíticos avanzados que se deberían recuperar". Además, destacó que este galardón también es un reconocimiento a una producción cultural en una lengua del "estado español" que "no es el castellano". "Me parece que es muy importante que seamos conscientes de la riqueza que eso representa", señaló.