Ingenios del diseño que tienes en casa y desconocías

Si atendemos a las palabras que utilizó el diseñador Dieter Rams para definir el "buen diseño" (innovación, utilidad, discrección, durabilidad...) a mediados del siglo XX, muchos objetos de nuestro día a día y que conservamos en nuestros hogares se pueden considerar creaciones geniales.

A continuación, repasamos algunos de estos productos que puede que tengas en casa y desconocías su alto valor de diseño.



El flexo

Esta lámpara está presente en muchos escritorios y fue inventada en 1937 por el noruego Jacob Jacobsen. Su sencillo uso, así como su ligereza y facilidad para conseguirla convierten a este objeto en un invento de lo más cómodo para los hogares. Su diseño se inspiró en la forma del brazo y el antebrazo del ser humano.



Los bolígrafos BIC

Sin duda es uno de los utensilios más utilizados por el ser humano. Pero no hay ninguno tan popular como el BIC. Además, este pequeño objeto, que fue uno de los primeros desechables, tiene algunos detalles innovadores: el agujero del tapón evitaría que el usuario se asfixiara si se lo traga, el tubo no está completamente lleno para no destintarse por el calor, la punta se pule con polvo de diamante para crear una redondez perfecta? Por 30 céntimos se puede adquirir este invento que está expuesto en el MoMA de Nueva York.



Una botella de Coca-Cola

Desde 1915, la marca de refrescos utiliza la botella que fascinó al artista Andy Warhol. Éste ilustró su adoración en algunos de sus cuadros más populares. La idea de la firma estadounidense era crear un recipiente que la gente fuera capaz de reconocerlo en la oscuridad a través del tacto o hecho añicos en el suelo.



El vidrio Pyrex

No hay vajilla en las casas que no disponga de un objeto de estas características. El vidrio Pyrex es posiblemente el más conocido de todos por su increíble resistencia, ya que puede transportarse de la nevera al horno cómodamente y sin sufrir ningún deterioro.



Los clips

Desde el siglo XIX comenzó a patentarse este cómodo y práctico utensilio en distintos países. Se trata tan solo de un cacho de alambre moldeado para que sirva de pinza, pero que facilta nuestra vida diaria y es muy económico.