Xornalistas Galegas reivindica una perspectiva feminista en los medios

Alcanzar una sociedad justa e igualitaria a partir de un periodismo con perspectiva feminista. Este es el propósito con el que nace Xornalistas Galegas, asociación que engloba cerca de 200 profesionales de la comunicación y que fue presentada ayer en la Facultade de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en un acto en el que se incidió en la desigualdades de género en el periodismo, se abogó por el empoderamiento de la mujer y se lanzó un mensaje claro: "El periodismo será feminista o no será".

Margarita Ledo, catedrática de Comunicación Audiovisual y cineasta, que abrió el acto, destacó cómo ha cambiado la situación de las mujeres periodistas a partir del surgimiento de términos como violencia de género y feminicidio, y la creación de la Comisión de Igualdade del Parlamento de Galicia, aunque añadió que es necesario continuar avanzando "para combatir el sexismo en las periodistas en los medios de comunicación".

El colectivo está trabajando en la elaboración de una agenda de expertas, que pondrá a disposición de las redacciones de los medios, que permita contar con especialistas en los distintos ámbitos para acabar con el sexismo en el tratamiento de las informaciones. "Cuando no nos nombran, no existimos. Las informaciones que no trasladan los éxitos ni los intereses de las mujeres no cumplen el mandato constitucional", afirmó la catedrática de Derecho Administrativo de la USC Alba Nogueira, una de las participantes en la mesa redonda que moderó Antía Díaz y en la que participaron también la jueza de Familia en Vigo Paz Filgueira, la investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de la UDC Joana Magalhaes, la jugadora de rugby Elena Roca, la escritora y teórica feminista Rosa Cobo, la socióloga Silvia Pérez y la periodista Mª Xosé Porteiro . Xornalistas Galegas impulsará, además, la creación de un observatorio de medios, un organismo desde el que se realizará una vigilancia feminista de los contenidos y el tratamiento de las mujeres en la prensa y promoverá el tratamiento especializado de la violencia de género en la información.