Los concursantes de 'OT', en 'huelga' tras ser penalizados por la organización

Operación Triunfo vuelve a estar en boca de todos. Tras el caso mariconez y el despido de Itziar Castro, el programa se ve de nuevo envuelto en polémica y esta vez por un gesto de los concursantes. Los triunfitos han decidido ponerse en huelga para protestar contra una decisión de la organización.

Todo sucedía durante el directo del pasado domingo, cuando los participantes se encontraron un cartel en la puerta de la habitación en la que se les notificaba que las puertas se abrirían a las 22.30 horas, en vez de a las 22.00 horas, cuando habitualmente pueden acceder a la estancia. Esta noticia no sentó nada bien a los concursantes, que mientras cenaban comenzaron a tramar un plan. "¿Habéis visto que la habitación se abre a las 22.30? ¿Por qué?", preguntaba Famous, a lo que le contestaban: "Sí, porque la liamos ayer". En ese momento, Julia tuvo una idea: "¿Y si nos pasamos de 22.00 a 22.30 todos juntos en el pasillo de la habitación?". Y allí se plantaron, al más puro estilo sentada protesta.

La acción de la organización se debe a que los chicos y chicas cada vez entran antes a la habitación, y no para dormir, perdiendo horas del directo, que dura hasta las 23.00 horas. La huelga de los triunfitos no sentó nada bien a los espectadores, que a través de Twitter criticaron su actitud. La mayoría se indignaron por cómo trataron a Adriá, el trabajador del programa que acudió a abrir la puerta, porque no le dirigieron la palabra.