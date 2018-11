La Rey Juan Carlos cancela un centenar de másteres y cursos de expertos

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid decidió eliminar de su oferta académica más de un centenar de títulos, entre másteres de posgrado y cursos de expertos no oficiales, que impartía hasta este curso a través de diferentes empresas privadas con las que tenía un convenio. Según adelantó la Cadena SER, la URJC revisó los convenios que mantenía con 28 empresas privadas, cuya identidad no quiso desvelar, para la realización de 106 títulos, entre másteres de posgrado -títulos propios- y cursos de expertos -títulos no oficiales-.

Fuentes de la URJC señalaron que esta revisión de los convenios se enmarca en el "proceso de regeneración interna" puesto en marcha por el rector, Javier Ramos, a raíz de las irregularidades detectadas en los másteres de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, de la exministra Carmen Montón o del presidente del PP, Pablo Casado.

"Nos hemos puesto más estrictos con los requisitos para la realización de este tipo de titulaciones", añadieron las fuentes, que insistieron en que se trata de un proceso de revisión de "todo lo que no es formación de grado" y que pretenden que "la mayor parte de los títulos pase a ser de gestión interna".