Carlos Baute, Marta Sánchez y Bisbal, en la octava gala de 'Operación Triunfo'

Operación Triunfo 2018 recibe esta noche (La 1, 22.35 horas) a David Bisbal, Greeicy, Carlos Baute, Marta Sánchez y James Arthur. Carlos Right o Marilia abandonarán la Academia, y en el jurado, Ruth Lorenzo junto a Manuel Martos, Ana Torroja y Joe Pérez-Orive.

Enamorado de la moda juvenil, de Radio Futura, abrirá la octava gala con los diez concursantes. Los nominados, Carlos Right y Marilia, defenderán su permanencia en la Academia con Everything, de Michael Bublé, y Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade, respectivamente. Famous y Marta cantarán September, de Earth Wind & Fire; la pontesa Sabela y María, I wanna hold your hand, de The Beatles. En solitario, Natalia, Aunque no sea conmigo, de Celso Piña; Julia, 90 minutos, de India Martínez; Miki, Can we dance, de The Vamps; y Alba Reche, Je veux, de Zaz.

En cuanto a los invitados, Carlos Baute y Marta Sánchez regresan juntos diez años después de Colgando en tus manos, canción que acumula más de 500 millones de visualizaciones en streaming, ha sido número uno en más de 20 países y mantiene el récord de mayor número de semanas como nº 1 en España. Y David Bisbal, ganador de tres Grammy Latinos, con 6 millones de discos vendidos y más de 80 premios internacionales, publica su nueva canción, Perdón, junto a Greeicy, la cantante y bailarina colombiana que fusiona el pop con ritmos urbanos.