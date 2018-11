Trabajadores del Hospital Povisa se movilizarán si sus sueldos "siguen congelados"

El comité de empresa del Hospital Povisa de Vigo se concentró ayer ante el centro para advertir de que las negociaciones con el Sergas para evitar el concurso de acreedores "no valen" si "no repercuten en los trabajadores" y "no recogen" sus reivindicaciones. Por ello, anunciaron que iniciarán movilizaciones. En los próximos días protestarán ante la sede del Partido Popular en Vigo y ante el edifico central del Sergas en Santiago. La presidenta del comité de Povisa, María Xesús Neira, aseguró que no aceptarán "seguir con los sueldos congelados hasta 2024", fecha en la que finaliza el actual concierto con la Administración pública.

Povisa trasladó al comité que han llegado a un acuerdo respecto de "la medicación ambulatoria de alto impacto", que era uno de los puntos que reclamaba el hospital privado al Sergas debido al incremento de su coste y a que figuraba dentro del precio per cápita.