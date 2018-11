La casa familiar O Parrote se 'engalana' para el 'sí quiero' de Marta Ortega y Carlos Torreta

Furgoneta de la empresa Profirst Event (t) More estacionada ayer en O Parrote.

Furgoneta de la empresa Profirst Event (t) More estacionada ayer en O Parrote. víctor echave

Todo quedará en casa en la boda coruñesa del año, y no solo porque Marta Ortega y Carlos Torreta hayan elegido la intimidad de la vivienda familiar de O Parrote para contraer matrimonio civil ante un reducidísimo grupo de personas de su entorno más próximo (no más de medio centenar). La heredera de Inditex y su prometido han encargado el acondicionamiento del imponente edificio del siglo XIX donde mañana se darán el sí quiero a una empresa de su total confianza, Profirst Event (t) More, colaboradora habitual en eventos del gigante textil coruñés. La firma, fundada en 1989 por Bruno Pani y con oficinas en Londres, París y Bruselas, es una de las mejor valoradas de su sector. Prueba de ello es que pesos pesados del mundo de la moda, la cosmética o la tecnología, como Armani, Chanel, Marc Jacobs, Sephora, Yves Rocher o Huawei figuran entre su nómina de clientes.

A mediodía de ayer se pudo ver a varios operarios de la empresa introduciendo bancos de madera y otros objetos de ornamentación en el inmueble de O Parrote. También en el Real Club Náutico, situado a escasos 300 metros de la vivienda familiar de los Ortega y el lugar donde los contrayentes agasajarán a sus invitados con una cena- cocktail, se apuraban los últimos detalles.

A pocas horas del enlace que unirá a la heredera de Inditex con el hijo del diseñador Roberto Torrera y la empresaria Carmen Echevarría, el atuendo de los novios, el menú que degustarán los invitados y el destino de la luna de miel continúan siendo una incógnita. Para vestir a la heredera de Inditex suena con fuerza Valentino, uno de sus modistos favoritos, aunque también entran en las quinielas la última reina Midas de la industria de la moda, Phoebe Philo, o Pier Paolo Piccioli. Incluso hay quienes aseguran que la joven podría volver a confiar alguno de sus estilismos al diseñador Narciso Rodríguez, responsable de su look nupcial en su primer enlace con el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, y a quien le une una gran amistad.

En cuanto a la cena- cocktail de mañana en el Real Club Náutico de la Dársena coruñesa, algunos medios apuntan a que podría estar servida por Ricardo Sanz, el multipremiado cocinero de Kabuki, restaurante con dos sedes en Madrid. Avanzan, incluso, que un equipo formado por una veintena de personas capitaneadas por el propio Sanz llegará hoy mismo a A Coruña para supervisar, directamente, los preparativos del ágape. Aunque el chef es conocido por romper barreras al crear platos japoneses con producto nacional, como el usuzukuri de bocata de calamares o de toro con pan tumaca, es bastante probable que en esta ocasión se decante por hacer por algún guiño a la gastronomía de Galicia.

Sobre el destino elegido por Marta Ortega y Carlos Torreta para disfrutar de sus primeros días como marido y mujer, mutismo absoluto, aunque dos lugares parecen totalmente descartados: la capital australiana, Sydney, y Camboya, destinos de ensueño que la heredera de Inditex visitó durante su luna de miel con Sergio Álvarez Moya.

La discreción es la máxima de cara a las celebraciones de este fin de semana, a las que se prevé asistan cerca de 400 personas. Dos establecimientos del centro de A Coruña, pertenecientes a la misma cadena hotelera, alojarán al grueso de los invitados, de ahí que hace ya varias semanas colgasen el cartel de "completo" para las fechas del enlace. Aunque la lista oficial no ha trascendido, se espera la presencia en A Coruña de destacadas personalidades del mundo de la moda y de la hípica, como los tops Eugenia Silva -casada con Alfonso de Borbón, primo del rey Felipe VI- y Jon Kortajarena, o las amazonas Athina Onassis y Jessica Springsteen, hija del Boss. No faltarán, tampoco, Mafalda Muñoz, hermana de la mediática cocinera Samantha Vallejo-Nájera, y su marido, Gonzalo Machado, que fueron quienes presentaron a la pareja, hace casi tres años, en la fiesta organizada por la revista Elle para celebrar el cumpleaños de Eugenia Silva en el Museo del Traje de Madrid. Quien sí se ha caído de la lista es Carlota Casiraghi, amiga íntima de la heredera de Inditex, que dio a luz hace pocos días a su segundo hijo.