Una avería técnica obliga a la TVG a emitir por la mañana contenidos grabados

La Televisión de Galicia (TVG) emitió ayer sus informativos del mediodía, el Galicia Noticias y Telexornal Noticias desde otro plató distinto al habitual debido a un problema técnico, que le obligó a recurrir a la emisión de contenidos grabados durante la mañana.

Según informó la cadena autonómica en un comunicado, un problema en la matriz principal del control afectó a dos estudios de directo, por lo que no se pudo emitir el informativo Bos Días.

El equipo técnico estuvo trabajando para sustituir esta matriz y, a la vez, acondicionar el Plató 5, que se usa habitualmente para formatos de gran tamaño, para garantizar la emisión de los servicios informativos Galicia Noticias, desde las 13.55 horas, y del Telexornal Mediodía, desde las 14.30 horas, en sus horarios habituales.

La TVG aclaró que la matriz no es un equipo nuevo y que la incidencia no está relacionada con el proceso de digitalización que se realiza en la Crtvg. Además, remarcó que está "absolutamente descartado que cualquier problemática laboral interna tenga que ver con lo sucedido". La compañía pública precisó que el único momento de pérdida de emisión fue a las 07.59 horas y 46 segundos, que "duró 14 segundos y no tuvo que ver con este incidente sino con un minutado". En este sentido, destacó que los profesionales de la Crtvg "actuaron con total diligencia para evitar que la pantalla se fuera a negro más allá de estos 14 segundos" y que, "tras detectar el problema en el control, reaccionaron al instante programando contenidos grabados". La Crtvg remarcó que los técnicos siguen trabajando "para restablecer el servicio público informativo por el primer canal a la mayor brevedad".

Desde En Marea se exigió responsabilidades a la dirección de la Crtvg por los "problemas técnicos de más de cuatro horas", que la formación atribuye al "proceso de digitalización" y que sostiene que "suponen el mayor corte en la emisión en toda la historia de la televisión autonómica".

En Marea preguntará en el Parlamento sobre "las verdaderas causas de este grave problema" y de los motivos de que un problema técnico en una "televisión que va a estar en los más altos niveles de tecnología, según su director xeral, tarde tanto en ser reparada". Por ello, el partido entiende que la avería "sugiere que el plan de digitalización de la Crtvg no tiene aparejado un plan de contingencias".

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Comisión de Control a la Crtvg, Noela Blanco, reclamó la comparecencia del director del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, para dar cuenta de la caída de emisiones de la TVG, para conocer los motivos y las medidas puestas en marcha para resolver lo que calificó como "jueves negro".