'Cata a Arte', de D.O. Ribeiro, viajará por primera vez a Oleiros para inaugurar la exposición de María Coira

Cata a Arte, el ciclo cultural con el que O Ribeiro pone color a los jueves de noviembre este 2018 por quinto año consecutivo, ha ampliado su programa con una jornada diferente. El próximo viernes, día 23, la iniciativa viajará por primera vez al Castillo de Santa Cruz, Oleiros, para asistir a la inauguración de la exposición de la artista María Coira. En el acto en este municipio coruñés no faltarán las referencias de las bodegas amparadas Alberte, Terra do Castelo, Val do Deva y Viña Costeira, acompañados de un tradicional magosto. La nota musical de la jornada, por su parte, correrá a cargo de los músicos Eduardo Coma y Francisco Rosa.