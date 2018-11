Diez señales que demostrarían que eres más inteligente que la media

¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Se puede medir? Aunque en determinadas áreas siguen aplicándose métodos que tratan de establecer índices, no existe ninguna fórmula de garantías, entre otras cosas porque aún no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que valoramos cuando hablamos de inteligencia.

Pese a que determinadas personas han pasado a la historia como seres especialmente dotados para el trabajo intelectual, la ciencia no ha logrado aún hallar la manera de establecer clasificaciones válidas entre individuos ni cuáles son los rasgos que caracterizan a los más inteligentes de los que lo son, teóricamente, menos.

La cultura popular adjudica muchas veces determinados atributos o peculiaridades para caracterizar a las personas consideradas más inteligentes. Pero también lo han intentado algunos estudios científicos. Algunos de estos los reunía en un artículo del pasado verano la publicación de internet 'Business Insider'. Estos son diez de estas señales:



No distraerse con facilidad

Tener capacidad para concentrarse en algún asunto sin distraerse sería una muestra de inteligencia, según artículos publicados en la revista Current Biology. No hay unanimidad sobre esto, sin embargo, en la comunidad científica. Por ejemplo, un estudio publicado en 2011 en la revista Journal of Neuroscience demostraba que las personas distraídas tenían más materia gris que las más atentas en una región de la corteza cerebral llamada lóbulo parietal superior izquierdo.



Posponer las tareas

Dejar las cosas para más tarde, un probable signo de inteligencia . Foto: Getty Images

Dejar para mañana algo que podemos hacer hoy, eso que también se conoce como procrastinar, se revela contra el conocimiento popular del refranero para convertirse en una señal de inteligencia, al menos según el psicólogo de la escuela de negocios Wharton Adam Grant, que asegura que Steve Jobs, fundador de Apple, la usaba permanentemente y de forma consciente.



Tener una gran curiosidad

ndividual Differences que hace referencia a la importancia para los individuos de esta peculiaridad desde la edad infantil, siempre siguiendo los criterios de las pruebas de coeficiente de inteligencia. Y es que ya lo decía Albert Einsten: "No tengo ningún talento especial, simplemente soy apasionadamente".



Ser individualista

Según una investigación del 'British Journal of Psychology' citada por 'Business Insider', las personas inteligentes se caracterizan también por ser individualistas y algo más solitarias. La explicación radicaría en que este tipo de individuos no logran alcanzar el nivel de satisfacción al socializar con otras personas en comparación con los demás.



Tener sentido del humor

Las personas divertidas ofrecieron mejores resultados en un test de inteligencia de una investigación. Foto: Getty Images

Un lugar común popular es el que liga el sentido del humor con la inteligencia. Y parece que es algo que respaldan algunas aproximaciones científicas. Según un estudio de la Universidad de Nuevo México, los cómicos profesionales o los guionistas de dibujos animados humorísticos salían mejor parados en los test de inteligencia.



Ser consciente de lo que no se sabe

Saber reconocer que no se tiene conocimientos en áreas concretas constituiría igualmente un rasgo de inteligencia. Es la idea que respalda un estudio clásico de Justin Kruger y David Dunning, publicado en el 'Journal of Personality and Social Psychology'.



Tener autocontrol

Otro estudio científico halló vínculos entre la capacidad de autocontrol de los individuos y la inteligencia. Esa es la conclusión de una investigación de 2009 publicada en la revista 'Psychological Science', en la que se pidió a los participantes escoger entre una recompensa pequeña antes o una mayor más tarde. Los que eligieron la segunda opción arrojaron mejores datos en un test de inteligencia.



Mostrar empatía

La inteligencia emocional también cuenta, y por eso mostrar empatía con los demás, preocuparse por sus experiencias y hablar con ellas sería otra señal de un mejor desarrollo intelectual.



Ser más nocturno

Las personas más inteligentes tienden a ser más nocturnas que la media. Foto: Getty Images

Otros estudios publicados en la revista 'Personality and Individual Differences' sobre hábitos de sueño apoyan la idea de que las personas inteligentes tienden a trasnochar más que el resto.



Ser abierto de mente

No es fácil describir esta característica, pero no cerrar puertas y tener predisposición a adoptar ideas diferentes de las propias y apreciar nuevas oportunidades son otras de las peculiaridades que caracterizan a las personas más inteligentes.