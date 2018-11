El inglés técnico, "fundamental" para las exportaciones y el turismo de Monterrei

Un momento del curso técnico de inglés en Monterrei. // D.O. Monterrei

La D.O. Monterrei ha concluido ya su primer curso de inglés especializado en el sector del vino; "una herramienta fundamental", en opinión de la titular del sello, Lara da Silva, "tanto a la hora de participar en ferias internacionales como de recibir visitas o ampliar los mercados de exportación". El inglés técnico ha llegado así a la D.O. más joven de Galicia y lo ha hecho de la mano de la profesora especializada Magdalena Paramés. La experta fue la encargada de impartir una cita formativa en la que no faltaron los apartados prácticos y en la que los asistentes, profesionales de distintas bodegas del sello, pudieron aprender términos específicos del sector, útiles a la hora explicar los productos que elaboran o las características del terroir en el que nacen sus vinos, entre otros aspectos importantes.