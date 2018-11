'Black Friday': todo lo que debes saber

El Black Friday se celebrará el próximo 23 de noviembre 2018. Esta fiesta americana hace años que llegó a España para quedarse. A puertas de la Navidad, los comercios lanzan ese día y los previos ofertas irrechazables y los clientes encuentran una oportunidad única para adelantar sus compras y beneficiarse de los descuentos.

A escasos días de su celebración, muchas firmas han adelantado ya sus ofertas y a partir del lunes otras cuantas se sumarán a la lista de comercios que ofrecen descuentos previos para calentar motores antes del Viernes Negro. Estas son algunas de las tiendas que se adelantarán al Black Friday:



Media Markt : Comenzará a tener ofertas a partir de la noche del miércoles 21 en su web y en tiendas físicas desde el jueves 22.

: Comenzará a tener ofertas a partir de la noche del miércoles 21 en su web y en tiendas físicas desde el jueves 22. Fnac : Lanzará descuentos de hasta el 50% del 20 al 25 de noviembre tanto en su web como en tiendas físicas.

: Lanzará descuentos de hasta el 50% del 20 al 25 de noviembre tanto en su web como en tiendas físicas. Corte Inglés: Lanzará ofertas online el jueves a las 10 de la noche y el viernes los descuentos llegarán a las tiendas físicas.

Lanzará ofertas online el jueves a las 10 de la noche y el viernes los descuentos llegarán a las tiendas físicas. Zara : El año paso se adelantó al Black Friday haciendo descuentos del 20% en su web desde las 22:00 horas.

: El año paso se adelantó al Black Friday haciendo descuentos del 20% en su web desde las 22:00 horas. H&M: Seguirá la misma estrategia que el buque insignia de Inditex tanto en el porcentaje de descuentos como en los días en los que realizará ofertas.

Consejos para comprar en el Black Friday

Si estás pensado aprovechar los descuentos de la campaña del 'Viernes Negro', ten en cuenta los siguientes consejos antes de lanzarte a la caza y captura de los chollos:

1. Haz una lista y calcula lo que vas a gastar

Apunta lo justo y necesario y echa mano de la calculadora. Tener una lista en la que aparezca todo lo que vas a comprar y lo que te va a costar te optimizará tiempo y dinero. No te dejes llevar por caprichos de última hora que sabes que no te hacen falta. Además, ten especial cuidado en los productos que vengan en lotes al estilo "3x2", puede que no salga tan barato como parece.

2. Calcula los gastos de envío

No sirve de nada que cuentes hasta el último céntimo de los productos que vas a comprar si no compruebas bien los gastos de envío. A la hora de calcular lo que te vayas a gastar no estaría de más que tengas en cuenta lo que te pueden llegar a cobrar si compras online.

Black Friday 2018: el 23 de noviembre se celebra el 'Viernes Negro' GETTY IMAGES

3. Comprueba las devoluciones y la garantía

Muchas personas son presas del "aquí y ahora" con las rebajas en las compras. Revisa muy bien si en caso de arrepentirte y querer devolver los productos tienes esa posibilidad.

4. Prioriza tu tiempo

Si eres de los que prefieren acudir a la tienda para comprar ten en cuenta que habrá grandes aglomeraciones de gente. Puedes hacer una lista de los establecimientos a los que necesitas ir para economizar la tarde. Pero en caso de que prefieras ahorrar tiempo puedes optar por la compra online que tan popular es en el 'Black Friday'.

5. Modo incógnito

Si finalmente optas por la compra online ten en cuenta que muchas compañías cuentan con la ayuda de las cookies. De esta manera, son libres de introducir publicidad en tus buscadores para decir que o bien el producto que buscabas se está agotando o subir su precio. El modo incógnito que tienen todos los navegadores te ayudarán a saber en todo momento el precio real de lo que quieres comprar.