Boda de Marta Ortega y Carlos Torretta | Jamie Cullum y Norah Jones ponen la primera música a la fiesta en Casas Novas

El cantante y pianista inglés de jazz Jamie Cullum y la estadounidense Norah Jones, ganadora de nueve premios Grammy, ponen la música en el arranque de la fiesta de culminación de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta, a la que asisten 400 invitados en el centro hípico de Casas Novas, en Arteixo.

Jamie Cullum ha interpretado al piano versiones de temas de The Beatles, Rihanna, el 'Shake it off' de Taylor Swift y el 'Everlasting love' de Carl Carlton, entre otros. También al piano, Norah Jones ha tocado alguno de sus grandes éxitos, como 'Come away with me'.