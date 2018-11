De Valentino y en rosa

Todas las quinielas apuntaban a que el look nupcial de Marta Ortega llevaría el sello de Valentino, y así fue. A primera hora de la tarde, se desvelaba el secreto mejor guardado del enlace del año en Galicia. El director creativo de la firma, Pierpaolo Piccioli, es el artífice del vestido con el que la heredera de Inditex dio el sí quiero a Carlos Torretta en la intimidad de la vivienda familiar de O Parrote, ante un reducidísimo grupo de personas de su círculo más cercano. Un diseño rompedor, que se aleja de los cánones tradicionales -tanto por el corte como por el color-, consistente en una camisa de gasa y una falda plisada en una romantica tonalidad, más cercana al rosa que al blanco convencional.

"Acompañar a una mujer en uno de los momentos más importantes de su vida siempre es un regalo para mi. A través de este diseño he querido transmitir un imaginario con inusual sentido del romanticismo, lleno de ligereza, frescura e intención para ilustrar su fuerte personalidad". Con estas palabras describió el propio Piccioli el look que diseñó, en exclusiva, para Marta Ortega. "Un sofisticado rosa claro casi blanco fue el color elegido para el vestido. Quería que fuera ligero como un aura que irradia las emociones de la novia, no solo un vestido, sino algo más vinculado a la magia del momento, al igual que el velo y las pequeñas flores sobre el peinado de la novia. La camisa de gasa plisada y la falda hablan un lenguaje más contemporáneo y, al mismo tiempo, romántico", explicó el reconocido modisto italiano.

La heredera de Inditex completó su look nupcial con unos zapatos de piel, escotados, en la misma tonalidad que el vestido y con un elegante velo engarzado a su pelo mediante un tocado de flores diseñado por belga Thierry Boutemy, artífice, también, de su original ramo de novia de inspiración gallega. Como únicas joyas, la joven lució su anillo de pedida y unos sencillos pendientes de brillantes rosas. En su muñeca, un hilo azul cumplía con la tradición de llevar algún detalle en este color.

Carlos Torretta, por su parte, escogió un traje clásico en color azul medianoche confeccionado a medida por una sastrería de Sabile Row. Como no podía ser de otra manera, su madre y madrina del enlace, la empresaria Carmen Echevarría, y su única hermana, María Torretta, lucieron creaciones de Roberto Torretta. La primera se decantó por un sobrio y elegante vestido asimétrico de color azul marino con un hombro descubierto y manga francesa. La segunda optó por un traje de chaqueta gris de lana, que adornó con un broche de plata antiguo. En el cuello, una corbata en el mismo tono y en la mano, un anillo con un diamante.

La firma del Grupo Inditex Massimo Dutti fue la encargada de vestir tanto a los niños que asistieron a la ceremonia civil en la vivienda familiar de O Parrote como a los testigos por parte de la novia.

Las fotografías oficiales del enlace, en blanco y negro, las firma el prestigioso fotógrafo de moda alemán Peter Lindbergh, por cuyo objetivo han desfilado desde modelos y actrices de la talla de Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Isabella Rossellini o Nastassja Kinski.