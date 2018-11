La Xunta retoma su nueva 'ley antibotellón' al quedar paralizada la reforma estatal

La Xunta retoma la reforma de la ley antibotellón ante la improbable aprobación de una norma estatal a corto plazo debido a la inestabilidad política en las Cortes. Hace dos años, la Consellería de Sanidade inició el camino para acometer cambios en una legislación que había ya reformado en 2010 para mejorar la eficacia en la lucha contra el consumo de alcohol por parte de los menores, pero frenó sus trabajos a la vista del debate en una comisión mixta Congreso-Senado que pretendía establecer un nuevo marco legal estatal.

Esos trabajos conjuntos en las Cortes Generales dieron como resultado un informe con diversas propuestas aprobadas por todos los partidos excepto PNV y ERC en abril, un año y dos meses después de su constitución, pero el anterior Gobierno no utilizó sus propuestas para elaborar una reforma legal antes de junio, momento en que la política dio un giro de 180 grados. La moción de censura que apeó al PP de la Presidencia del Gobierno en beneficio del PSOE ha abierto un período caracterizado por la dificultad del nuevo Ejecutivo para alcanzar mayorías parlamentarias.

En ese contexto, Sanidade descarta esperar. "Los trabajos [para modificar la ley gallega antibotellón] se retrasaron temporalmente tras la propuesta de la comisión mixta Congreso-Senado de hacer una normativa estatal en la que se incluirían gran parte de las medidas que recogería la nueva norma gallega. No obstante, dado que todo parece indicar que la norma estatal no se aprobará en un plazo corto de tiempo, los trabajos de actualización de la ley gallega siguen su curso", reconoce el departamento dirigido por Jesús Almuíña.

Los datos conminan a la Administración autonómica a acometer reformas. Más de 10.000 menores de 16 años consumen alcohol, más de 1.600 de entre 14 y 15 participaron el año pasado en algún botellón e incluso Sanidade ha detectado hace unos años intoxicaciones etílicas en niños de apenas 10. Los cambios legales que entraron en vigor en 2011, elevando de 16 a 18 años el límite legal para consumir alcohol o incrementando las multas a entre 600 y 3.000 euros, parecen no haber acabado con el problema. De hecho, la Consellería reveló su intención de modificar la ley después de que la Defensora do Pobo, Milagros Otero, recomendase un cambio ante una norma "no muy efectiva", a la vista de las intoxicaciones etílicas de menores. Cada mes, 40 menores son denunciados al mes por estas prácticas tan solo por la Policía Autonómica.

Los cambios que quiere introducir Sanidade pasan por un cambio de mentalidad social y actuaciones educativas, así como más mano dura. El borrador legal que están elaborando sus técnicos busca "avanzar en la desnormalización del consumo, incrementar la percepción de riesgo de la población y limitar en lo posible el acceso de los menores a estas bebidas", indican fuentes de la consellería. Su personal trabaja mano a mano con juristas, "ya que muchos de los aspectos regulados dependen de varias administraciones, no solo de la autonómica". No indican un plazo e aprobación, pero una vez elaborado el borrador, deberá ser sometido a información pública antes de tener listo un anteproyecto de ley. Luego deberá ser remitido y tramitado en el Parlamento.