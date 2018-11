Pedro Pascal y Gina Carano, en la serie 'The Mandalorian' de Disney

The Mandalorian, la serie de Star Wars que se estrenará en el servicio de streaming de Disney, estará protagonizada por Pedro Pascal, a quien ahora se ha unido una nueva compañera de reparto. La actriz y exluchadora Gina Carano también estará en la esperada ficción de Jon Favreu.

Variety ha confirmado que Carano estará en la ficción, aunque por el momento se desconoce qué papel interpretará. Carano saltó a la fama por su trabajo como luchadora de MMA, para más tarde dar el salto al cine, participando en títulos como Indomable, Deadpool, Fast & Furious 6 y Kickboxer: Venganza.

Jon Favreau es el productor ejecutivo y guionista principal de The Mandalorian, una ficción que estará ambientada después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. La serie sigue las aventuras de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. Es más que probable que este personaje sea el de Pascal, cuyos últimas apariciones cinematográficas son Kingsman: El círculo de oro y The Equalizer 2 y que actualmente rueda la secuela de Wonder Woman.

El primer episodio estará dirigido por Dave Filoni, veterano de la franquicia por su trabajo en Star Wars Rebels. El resto de capítulos correrán a cargo de Taika Waititi ( Thor: Ragnarok), Bryce Dallas Howard ( Solemates), Rick Famuyiwa ( Dope) y Deborah Chow ( Jessica Jones, Better Call Saul, entre otros títulos).