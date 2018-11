EPOC, una enfermedad que no da respiro

Las cifras de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no dejan de crecer, aunque no el conocimiento social sobre esta enfermedad. Según el estudio internacional Global Burden of Disease ( GBD 2015), los casos de EPOC han aumentado un 38% en España y afecta a 2,9 millones de españoles, frente a los 2,1 millones de 2007 del estudio Episcan. Con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora hoy, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) recuerda que causa unas 29.000 muertes al año (un 6,95% del total), lo que la convierte en la cuarta causa de fallecimiento, por encima del cáncer de pulmón. Por delante solo se sitúan la cardiopatía isquémica (14,5%), el alzhéimer y otras demencias (13,6%) y el ictus (7,1%).

Según el neumólogo gallego Alberto Fernández Villar, miembro de la Separ, entre un 8 y un 10% de los gallegos entre 40 y 80 años -el 15% en el caso de los hombres y del 5,7% en el de las mujeres- tiene EPOC y es la principal causa de insuficiencia respiratoria grave. La mayoría son casos leves o moderados , aunque un 5-10% son graves.

Aunque el tabaco no es el único factor de riesgo, es, con diferencia, el más importante. Entre un 85 y un 95% de los casos están ligados al tabaquismo. "Si no fumásemos, el porcentaje se reduciría de forma importantísima porque, aunque es verdad que la edad y la contaminación aumentan el riesgo de padecerla, la inmensa mayoría de los casos no se producirían", afirma el especialista de la Separ, que también incide en su estrecha relación con el cáncer. "Un estudio que estamos realizando en Galicia revela que casi un 70% de los enfermos de cáncer de pulmón tienen EPOC", afirma este especialista.

Por ello, aboga por campañas de prevención del tabaquismo. "Dejar de fumar es el único factor que científicamente asegura que vas a disminuir la probabilidad de morir por o con EPOC. El tabaco causa más muertes que los accidentes de tráfico y sin embargo, hay campañas de tráfico pero no contra el tabaco. No es suficiente con lo que pone en la cajetilla. Si concienciamos a los niños de que no fumen, en 50 años la EPOC sería una enfermedad anecdótica", argumenta el neumólogo, que también apuesta por la financiación de los tratamientos de deshabituación.

Recuerda que la EPOC es una patología, además, altamente incapacitante y que disminuye notablemente la calidad de vida del paciente y de su entorno más cercano. Para valorar este impacto, el grupo gallego de la EPOC de la Separ va a realizar un estudio en los cinco principales centros hospitalarios de la comunidad. "Ya hemos hecho un estudio piloto en Vigo y los resultados son muy llamativos. Este estudio muestra que estos pacientes presentan un grado de dependencia muy alto y desproporcionado a su edad, y que supone una sobrecarga en los cuidadores, que muchas veces también son enfermos crónicos", sostiene.

Según el neumólogo, los datos preliminares del estudio epidemiológico Episcan II -en el que Galicia está representado por el área sanitaria de Vigo- revelan que la enfermedad continúa en aumento. Si se cumplen las expectativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la patología alcanzará su pico entre 2020 y 2030. "A partir de ahí, se prevé que el porcentaje de fumadores de tabaco convencional se mantenga en el 25%. Llegamos a estar entre el 35 y el 37%, es decir, una de cada tres personas", explica. Sin embargo, teme que las nuevas formas forma de tabaquismo, como el vapeo, desmantelen estas previsiones y la EPOC continúe su ascenso. Es, además, una patología infradiagnosticada, entre otras razones, porque no golpea de repente, sino que sus síntomas -tos persistente, fatiga presión en el pecho- se manifiestan progresivamente, por lo que el paciente las va asumiendo como normales hasta que afectan a su actividad diaria.