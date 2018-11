'A Revista' da TVG visitará hoxe en directo a Mobile Week da Coruña

O programa A Revista de hoxe estará centrado no eido da tecnoloxía coa visita á Mobile Week, que se celebra na Coruña esta semana. Este congreso pon o foco nas tecnoloxías aplicadas a vida cotiá. O magazine da Televisión de Galicia (TVG) asistirá aos obradoiros de robótica e alfabetización dixital e falará cos seus organizadores sobre todas as posibilidades que teñen as novas tecnoloxías. No segundo dos seus directos o programa coñecerá o novo deseño de Cabreiroá, que busca chegar aos máis pequenos incorporando bonecas Gorjuss ás súas botellas. Ademais, estará no estudio de gravación o psicólogo Rafael Santandreu, que falará do seu novo libro e da súa metodoloxía de vida. Coma todos os xoves, Moncho Lemos contará as novidades da carteleira.