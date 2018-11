Casi uno de cada cinco españoles recurrió en alguna ocasión a pseudoterapias

El 19,6% de los españoles utilizó alguna vez tratamientos como la homeopatía o la acupuntura y un 5,2% recurrió a este tipo de pseudoterapias en sustitución de la medicina convencional, mientras que el 14,4% como tratamiento complementario. En cuanto al nivel de confianza hacia estas prácticas, un 32,8% confía mucho o bastante en la acupuntura; un 25,4% en la homeopatía; y un 16,3% en el Reiki. Además, un 6,4% de la población cree que los riesgos de las vacunas infantiles superan a los beneficios que estas tienen y un 3,3% cree que su utilidad para la salud y el bienestar es poca o ninguna.

Así se desprende de la IX Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, que elabora cada dos años la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que fue presentada ayer por el ministro Pedro Duque y la directora de la entidad, Paloma Domingo.

Según el informe de la Fecyt -realizado a partir de 5.200 entrevistas-, los usuarios de estas prácticas no las perciben como alejadas de la ciencia, al contrario, en muchos casos las confunden con prácticas científicas. El 23,3% de la población cree que la acupuntura tiene carácter científico, observándose cifras similares en el caso de la homeopatía (21,6%). Además, cerca de uno de cada diez españoles no sabe identificar el carácter científico de las vacunas o la quimioterapia, lo que pone de relieve que los datos de la Fecyt reflejan un "alto nivel de confusión" entre la sociedad española sobre qué prácticas tiene o no evidencia científica.

El documento indica que un 19,1% no lee los prospectos de los medicamentos o no consulta al médico para seguir una dieta (18,7%), unos comportamientos que Duque calificó de "preocupantes". Ante estos datos, el ministro insistió en la importancia del Plan presentado hace unas semanas junto a Sanidad. "Informar correctamente con respeto a las creencias de cada uno, pero con presentación de datos reales y fehacientes, sí puede tener un efecto con medios adecuados y personas adecuadas", apuntó.