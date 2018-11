Paco León rechazó un papel en 'Aquí no hay quien viva' por el Luisma de 'Aída'

Paco León se ha convertido en todo un referente del cine y la televisión de nuestro país. Sus inquietudes artísticas le han llevado a triunfar tanto en la gran pantalla como en la pequeña con trabajos como Carmina y amén, Kiki o Arde Madrid. Sin embargo, su trayectoria podría haber tomado un rumbo totalmente diferente si no hubiera participado en Aída.

El actor y director andaluz hace un repaso a su trayectoria en una entrevista concedida a InStyle. León recuerda sus inicios parodiando a Raquel Revuelta en Homo Zapping para después dar el salto a la ficción con el spin off de 7 vidas en Telecinco, una oferta que desde Antena 3 intentaron que rechazara por todos los medios.

"Desde Antena 3, para que siguiera, me ofrecieron un personaje fijo en Aquí no hay quien viva, dos películas al año, un contrato de cadena... Es difícil decir que no", afirma. "Pero llegó Luisma y fue una maravilla. No hay que tener miedo cuando hay un flechazo con un personaje. No sabía si la serie iba a durar o no, pero era un bombón y lo quería hacer. Y ya está", comenta.

Como no podría ser de otra manera, Paco León se muestra muy satisfecho de haber tomado esa decisión y confiesa cómo fue el proceso de abandonar el programa que le vio nacer: "Tengo mil anécdotas de presiones que había de cadenas cuando yo de repente digo en Homo Zapping que me voy. Todavía podría estar presentando galas vestido de Raquel Revuelta. Pero no, hay que hacer otras cosas si quieres crecer...", señala en la citada entrevista.