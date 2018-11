Una de cada diez mujeres españolas mayores de 30 años no quiere tener hijos

Una de cada diez españolas mayores de 30 años no quiere ser madre, un porcentaje que sube al 17% entre quienes tienen de 25 a 29 años y al 27% entre quienes apenas rebasan la veintena, según la Encuesta de Fecundidad 2018 que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, que revela que el principal motivo para no tener niños es "el no querer ser madres" aunque entre las menores de 25 es "sentirse demasiado jóvenes".

La encuesta revela también que las razones labores o los problemas de conciliación y los económicos son los principales motivos por los que las mujeres españolas tienen menos hijos de los deseados. De hecho casi tres de cada cuatro mujeres quiere tener al menos dos hijos, pero la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por española.