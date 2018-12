n Un tercio de los gallegos cree que se contagia al compartir cepillo de dientes

Solo un 8% de los gallegos sabe que los pacientes con VIH no transmiten el virus cuando responden adecuadamente al tratamiento y alcanzan una carga viral en sangre indetectable, según la encuesta ¿Ha dejado el VIH de ser un problema?, realizada por International Association of Providers of AIDS Care.

Según este trabajo, más de la mitad de los gallegos (57%), seis puntos más que la media española, cree que las personas infectadas por el VIH pueden seguir transmitiendo el virus a otros a pesar de tener la infección controlada. Asimismo, solo el 40% sabe que es perfectamente posible tener hijos VIH negativos a través de relaciones sexuales naturales. Además de un tercio de los gallegos (35%) sigue pensando que es posible contraer el virus al compartir un cepillo de dientes y el 68% declaró no haberse realizado nunca la prueba del VIH. El 34% que sí se la ha hecho, lo hizo hace más de cinco años.