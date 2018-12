A cultura homenaxea a Alonso Montero no seu 90 aniversario

O vello profesor chegou ás 90 primaveras. Igual de novo que sempre. Coa sempiterna bufanda vermella. Porque Xesús Alonso Montero cumpre primaveras a pesar de ter nacido a finais de novembro. Os eidos da cultura, educación e política galega rendéronlle unha homenaxe ao catedrático, organizada pola Fundación Premios da Crítica onte en Vigo. Co abrazo morno das palabras e do agasallo -unha pintura co inconfundible selo de Antón Pulido-, o filólogo, mestre, galeguista e expresidente da RAG recoñeceuse "aflixido", máis que emocionado. Na súa novena década, propúxose seguir aspirando a ser un "auténtico comunista".

"A quen se homenaxea hoxe?", preguntouse o sociolingüista tras agradecer as "inmerecidas" palabras de Víctor Freixanes. "É máis amigo de Platón que da verdade", bromeou Alonso Montero, que tamén agradeceu o acto a Bieito Ledo, Manuel Bragado e ao artista Antón Pulido.