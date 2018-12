Sencillos cuidados imprescindibles para tus dientes

Mantener tu dentadura en buen estado es más sencillo de lo que pueda parecerte y se basa en seguir unas pautas higiénicas correctas. Resulta recomendable:

-Cepillarte tres veces al día (tras cada comida). Si tu ritmo de vida no te lo permite, al menos dos resultarían imprescindibles. Si comes fuera y no puedes hacerlo, sustituye esa limpieza por un chicle sin azúcar o una lámina de higiene bucal, aunque no es lo mismo, claro.

-Limpiar toda la boca. Usar el cepillo de dientes durante tres minutos tras cada comida es fundamental. Además, el hilo dental o los cepillos interdentales se convierten en un elemento imprescindible para completar la higiene. Utiliza un raspador de lengua para eliminar hasta el 50% de las bacterias presentes en la cavidad oral. Elige un dentífrico adecuado (para la gingivitis, con alto contenido en flúor, etc.) y el colutorio específico para lo que necesites (boca seca, por ejemplo).

-No usar un cepillo muy gastado o con unas cerdas muy fuertes porque desgastan el esmalte y producen erosiones. Opta por una marca de confianza, de cerdas suaves y que sea flexible. Cámbialo con frecuencia (los dentistas recomiendan que lo usemos como máximo tres meses).

-Cepillarse sin ejercer mucha fuerza. Realiza movimientos circulares sin presión, cortos y suaves, sin olvidar las encías, las zonas que rodean los empastes, los dientes de atrás y, en general, toda la cavidad oral.

-No compres cualquier pasta de dientes. Elige un dentífrico adecuado y con flúor. Hay muchas opciones en el mercado y te recomendamos que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades: de alta sensibilidad (si tienes problemas de encías), rico en ciertos componentes, etc. y evita los que son agresivos porque pueden estropear el esmalte dental y causar retracción en las encías

-Pasar el hilo dental (o seda, cepillos interdentales, etc.). Las bacterias que forman la placa se acumulan en todas partes y el cepillo puede ser insuficiente. El hilo dental te ayudará a remover la placa y evitar problemas, sobre todo de noche, porque la falta de salivación aumenta la formación de placa. Consulta a tu dentista lo que resulta más adecuado para ti.

-Usar colutorios. Pueden ser el complemento perfecto para la higiene bucal porque evitarían patologías e infecciones y llegan a todas partes.

-Lavar las prótesis dentales. Para las prótesis extraíbles es recomendable, además del cepillado, utilizar semanalmente un limpiador enzimático que elimine todos los restos adheridos; para el aparato de ortodoncia fijo, se recomienda usar cepillo, pasta dentífrica y seda dental, concentrando la limpieza (que no debe ser demasiado agresiva) en los brackets.

-Cuidar la nariz, pues la infección de los senos paranasales puede provocar mal olor. Acude al otorrino para que lo valore. Puedes hacer vahos con eucalipto o aceite esencial de ciprés, tomar una infusión de malva cuatro veces al día o una de raíz de genciana al acostarte.

-Cuidar la dieta. No debes comer en exceso, consumir alimentos excesivamente azucarados o demasiado ácidos y aprovechar las ventajas de las infusiones de menta, anís estrellado o jengibre que resultan muy adecuadas.

-Cuidar tu hígado. Si al levantarte notas un sabor amargo, es el momento de eliminar toxinas acumuladas. Consume verduras cocidas o crudas, reduce el consumo de grasa y azúcar, evita ciertos alimentos (ajo, puerro, repollo o cebolla). Elige infusiones de albahaca.

-Acudir al dentista una vez al año como mínimo. Lo mismo para tus hijos (aunque sean muy pequeños) o para los abuelos. Es un consejo válido a cualquier edad. No hay excusas.

-No abusar de los blanqueadores dentales porque pueden dañar el esmalte.

-Hacer una limpieza periódica en el dentista o en el higienista. Es más profunda y te ayudará a mantener tu boca perfecta.

Ante cualquier duda que te surja o si sientes alguna molestia consulta a tu dentista, pues es el único capacitado para asesorarte. Realiza las revisiones que te indique y acude a su clínica en los plazos previstos. Lo mismo te recomendamos para tus hijos, pues deben ser controlados por el especialista y adquirir hábitos de limpieza e higiene desde pequeños. Ver cómo te cuidas tú es el mejor ejemplo para ellos.