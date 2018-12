O Portal das Palabras, un proxecto da Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié, abriron onte o prazo para presentar propostas de cara a elixir a palabra do ano 2018. Os interesados poderán enviar as súas candidatas ata as doce da noite do vindeiro domingo 16 de decembro. O ano pasado á elexida foi afouteza.