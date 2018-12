María Casado, nueva presidenta de la Academia de la Televisión

La nueva presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV), María Casado, reconoce sentirse orgullosa de ser la primera mujer en ocupar este cargo y afirma que "está muy bien" haber roto el techo de cristal en esta institución. "Ser la primera al final rompe, pero no lo he hecho sola. Tengo la inmensa suerte y el orgullo de tener un equipo equilibrado entre veteranos, jóvenes, mujeres, hombres, compañeros de toda España y de todas las televisiones. Pero sí, está muy bien haber roto ese techo de cristal", aseguró tras resultar elegida en la noche del pasado martes.

No obstante, Casado (Barcelona, 1978), que sucede a Manuel Campo Vidal después de doce años al frente de la Academia de la Televisión, desea que llegue el día en que "un hecho como este" deje de ser noticia y se normalizase la situación, porque, subraya, las redacciones de los medios y las facultades de periodismo están llenas de mujeres. "Falta alcanzar esos puestos de responsabilidad. Ojalá algún día, y no tardemos mucho, no nos sorprendamos y no tengamos que utilizar ese titular", añade la periodista de TVE.

Con toda la ilusión del mundo y con la responsabilidad de representar a tanta gente que se dedica a la televisión, Casado afronta su presidencia de la Academia de la Televisión con la intención de relanzar la institución y hacerlo con una "mirada hacia el futuro".

Tras recalcar que tanto la forma de hacer televisión como la de consumirla han cambiado de forma muy rápida, la presentadora de La mañana de Televisión Española apuesta por abrir la Academia a las nuevas plataformas y a la televisión del futuro a través de las nuevas tecnologías.

"Para mí la Academia ahora mismo tiene que ser ese punto de encuentro de todos los que nos dedicamos a esto, siempre pensando en la diversidad y la inclusión de todas las personas que ahora mismo no están representadas, seguramente porque nos ha faltado pensar qué tele queríamos", admite la comunicadora. Por ello, anuncia que lo primero que hará es "escuchar" a toda la gente del sector que hasta ahora no se sentía representada.

"Me gustaría que ahora encontraran su sitio en la Academia, que va a ser un punto de encuentro con ese equilibrio entre la experiencia de los mas veteranos, de los que se inventaron la tele en este país, y esas nuevas generaciones, que son las que van a hacer la tele de mañana", indica.

Su antecesor en el cargo fue quien le comunicó durante la noche del pasado martes el resultado de la votación en la que participó el 45,46 % del censo de los miembros de la Academia y en la que Casado logró 178 votos a favor para convertirse en presidenta.