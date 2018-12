"Galicia fue una de las comunidades pioneras en exigir ese derecho"

El presidente de la Federación Galega de persoas con Discapacidade Intelectual (Fademga Plena inclusión Galicia) celebró la noticia. "Ya iba siendo hora", señaló. "Galicia fue una de las comunidades pioneras en el tema de denuncias para exigir que se diese ese derecho", explicó Eladio Fernández, que cifra en unas 2.000 personas gallegas si bien "no hay datos concretos" a las que afecta esta modificación de la ley electoral. "No es el único derecho que está vulnerado, son muchos que están reconocidos por la ONU que están sin ejecutar a pesar de que todos los gobiernos se adhirieron", recalcó. Al respecto del argumento dado en su día por el Tribunal Constitucional de que se trata de una población susceptible de ser manipulada, Fernández ironizó preguntando "¿y quién no lo es?". "Esto era una situación anómala que limitaba los derechos de las personas", recalcó.