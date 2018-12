La semilla. No es este el lugar ni la hora, ni la fecha adecuada, me hago cargo, para abordar la cuestión del esperma de Dinio. No lo hay ni la habrá nunca. Lugar, hora, fecha ni razón apropiada para hacerlo. Pero es que el cubano afincado en España desde que llegara en pos de Marujita ha sacado el tema coincidiendo con los preparativos de los fastos de la celebración de los solemnes actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Dice que quiere volver a ser papá pero no puede. Que igual padece azoospermia que sufre de teratospermia. Es una cosa muy seria. El problema es que nada de lo que cuenta Dinio suena serio. También es cómo, y dónde lo hace. Tampoco ayuda su currículum, son prejuicios, sí, pero no ayuda que incluya negocios en el porno, juguetes eróticos y productos de alargamiento del pene. Además, es que sus problemas, cuando los hubo de contar, en lugar de irse a un urólogo o una clínica de fertilidad lo hizo entre colegas, en la tele. Y se encontró, por lo visto, con otros que estaban peor. De semillas.

Pares o nones. No sé quién dijo que hay parejas que son, en sí mismas, una SA o SL, ahí nos perdemos. Lo sospechan algunos, por cierta supuesta falta de verosimilitud, algo de sobreactuación, del dúo Matamoros-Makoke. Ahora que, aunque en la actualidad teóricamente mal avenidos, no se puede decir que él no haya presumido en todo momento de las presuntas conquistas de ella. Proporcionalmente a la fama del presunto conquistado. Por ejemplo, Brad Pitt. Ni sé el tiempo que llevan hablando de la noche en la finca. Pero no solo. También Julio Iglesias. Que teniendo en cuenta la mítica lista del cantante, tampoco es que tenga mucho mérito. El verdadero pack, quieras que no, separados o no, lo forman los Matakoke. Como Omar y Chabelita. O Kiko Rivera e Irene Rosales, que concursarán. A la par.

Crema de alcachofa. Las alcachofas de Totana, las verduras murcianas, las mediterráneas en general, no necesitan publicidad. De buenas que son. Es raro, pues, que se malogren. Pero pasa. Le pasó a Bárbara. Y eso que es experta. En cocinados, o qué pensaban. La vedette invita a cenar a otros famosos. Prepara crema de alcachofa. Y, de súbito, un accidente. Todos los elementos -¿otra vez una mano negra?- en su contra: un armario de cocina sobre la vitro, una botella de aceite que cae en la cazuela. Crema de alcachofas, sin pelos (de alcachofa) pero con cristales. Directos al segundo: rabo de toro. No se sabe si murciano pero sí del reino. De España.

El legado. Legar es dejar a otra alguna manda en su testamento o codicilo. En derecho romano, se entiende por codicilo el conjunto de disposiciones de última voluntad. Algo menos formal que un testamento. Dada la juventud de la afirmante, aunque toda previsión es poca, no parece que la cita aluda al término en sentido jurídico. En un sentido más coloquial, o laxo, legado es lo que uno deja ahí, para la posteridad. Bien, pues Chabelita ya tiene un legado. Un legado que legar. Lo ha dicho ella, anunciando su retirada. Voy a dejar mi legado aquí. Se refiere a un legado televisivo. Supone entrar en la historia de la caja tonta. En términos legales, un legado requeriría un legatario. En términos catódicos, ¿será Omar el fiduciario?

El parque de bolas. Nadie volvió a mirar igual sus muñecas después de Chucky ni volvió a pisar un circo tras verse el original y el remake de It. Ahora Alba Carrillo le ha cambiado el sentido a las piscinas de bolas. Ya no son lo que eran, un lugar inocente. Hace nada, en Huelva, se lió tremenda pelea entre madres en un parque. Yo qué sé, que si tu niña se ha metido con mi hijo y a mi chico no me lo toca nadie y las otras que qué estás tú diciendo, peliteñida, toma pelotazo y cosas así. La cosa acabó con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado irrumpiendo entre hamburguesas, chuches y tartas de chocolate. Las madres identificadas, maltrechas o retenidas y los pequeñajos asistiendo a escenas más violentas que un videojuego o una tarde tranquilita en el Sálvame. Que no digo yo que tenga relación. Pero la modelo le dijo al tenista, querido exmarido, nos vemos en el parque de bolas, yo con el niño y tú con la niña, siendo la niña la novia del tenista, que por lo que se ve es muchacha joven. Y ya el chiquimundo de bolas de colores se transformó, como si pasara del color al blanco y negro, de la comedia a la tragedia. No sé si me entiende.